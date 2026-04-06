El papá de Cuti Romero revela el precio de venta: “Tottenham lo dejará salir por entre 40 y 60 millones de euros”

El padre del Cuti Romero habló en Cadena 3. Lo hizo para analizar todos los rumores que rodean el futuro de su hijo en un Tottenham que pelea en este momento por no descender en la Premier League. Incluso se anima a dejar en claro que existen sumas estipuladas en el contrato del futbolista argentino para abandonar el norte de Londres después del Mundial. Teléfono para los Barcelona, Real Madrid o Atlético de Madrid.

“Le quedan dos años más de contrato con el Tottenham y tiene una cláusula de rescisión muy elevada. El club inglés no va a dejarlo marchar gratis; ronda entre los 50 y los 70 millones de dólares (40-60 millones de euros). En mi opinión, querrán recuperar lo que invirtieron”, palabras de Víctor Romero en las últimas horas. Son las primeras que llegan desde su entorno dejando en claro que existen sumas de dinero estipuladas en su contrato para abandonar el Tottenham.

No es ni mucho menos la primera vez que el Cuti Romero suena como posible exfutbolista de los Spurs. Desde hace por lo menos dos temporadas que se han intensificado los rumores que lo unen a LaLiga. Tanto el Barcelona como el Real Madrid, pero por encima de todo el Atlético de Diego Pablo Simeone, han surgido como opciones en el futuro de un jugador de 27 años que, tras la disputa del Mundial, podría cambiar de camiseta. Tiene contrato hasta 2028 en la Premier.

Hasta tal punto han llegado los rumores que incluso se comentaba la posibilidad de que el jugador regrese a Argentina. Puede que no en un futuro cercano, pero sí pensando en el final de una carrera que se espera que lo una con Belgrano de Córdoba. Es el club donde la vida del Cuti Romero empezó a nivel deportivo. Su padre cruza los dedos: “Es una bomba que no deja de crecer. Espero que sea cierto; como hincha de Belgrano y como padre, ¿qué más podría pedir? Pero no sé nada”.

Cuti Romero puede dejar Tottenham tras el Mundial: GETTY

No será una negociación amable si es que no hubiera cláusula de rescisión. Romero supone una de las caras más importantes a nivel deportivo como económico del Tottenham. Ya lo hemos visto en innumerables ocasiones incluso vistiendo la cinta de capitán del club del norte de Londres. Su padre afirma que existen cláusulas liberatorias en su vínculo contractual que acelerarían de forma más que evidente una salida de los Spurs tras el Mundial.

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Cuti Romero y Tottenham, al borde del descenso

El Tottenham es en este momento el 17 de la tabla general de la Premier League. Un resultado de la crisis deportiva del club que levantó la Europa League la temporada pasada, rozando ya la posibilidad de bajar de categoría en la pirámide del fútbol inglés. Con 30 puntos en 31 partidos disputados, los Spurs del Cuti Romero tienen todavía 7 finales por delante para evitar lo que sería un auténtico terremoto sin precedentes en el club. No ganan por la Premier League de Inglaterra desde el pasado 28 de diciembre.

Sunderland como visitante, y en este fin de semana, marcará el inicio de una lucha atípica. Tras ello, el Tottenham recibirá al Brighton, viajará a la casa de los Wolves, del Aston Villa y tras ello recibirá al Leeds United por la jornada 36. Como últimas dos batallas se tiene una visita al Chelsea e igualmente el recibir como local al Everton el próximo 24 de mayo en el final de la Premier. El West Ham, ubicado en la posición 18, tiene solamente una unidad menos que el equipo del argentino.

Datos claves

Cuti Romero tiene una cláusula de rescisión estipulada entre 40 y 60 millones de euros .

tiene una cláusula de rescisión estipulada entre . El defensor argentino mantiene un vínculo contractual vigente con el Tottenham hasta el año 2028 .

hasta el año . Tottenham ocupa la posición 17 de la Premier League con solo 30 puntos en 31 partidos.