Atlético de Madrid, Juventus, Napoli y más: Tottenham y la amenaza de sumarse a los descensos más importantes del siglo

Se vienen las seis jornadas más importantes de la historia del Tottenham en la Premier League de Inglaterra. El equipo del norte de Londres se encuentra en este momento en posiciones de descenso y con la amenaza de perder la categoría por primera vez en más de medio siglo. En caso de no conseguir su objetivo, se sumaría a los descensos más importantes desde el año 2000. Por el Viejo Continente ya no es inusual ver a los grandes hincar la rodilla.

En este momento, el Tottenham tiene 30 puntos sobre 32 jornadas y es 18º en la tabla general. Dos más tiene el West Ham y tres un Nottingham Forest que incluso se encuentra peleando por la Europa League. A los Spurs les quedan compromisos frente al Brighton como local, Wolverhampton de visitante junto al Aston Villa, recibir al Leeds United, viajar al estadio del Chelsea y finalmente recibir al Everton el próximo 24 de mayo. Si pierden la categoría, no serían el primer gigante en hacerlo desde el año 2000.

Empecemos por un territorio español donde el Atlético de Madrid fue el inicio de una debacle que se ha llevado a varios gigantes por delante. Los colchoneros tenían una de las plantillas más caras de toda la categoría cuando, en el año 2000, perdieron en la última fecha del certamen frente al Oviedo la posibilidad de seguir en primera división. No volverían hasta dos años después.

La ecuación no ha sido distinta en el fútbol italiano, donde la economía es el principal motivo de los descensos. La crisis de inicios de siglo supuso un punto de quiebre en toda la historia del fútbol transalpino. Gracias a una declaración de quiebra, el Napoli bajó de primera a cuarta división de manera inmediata en 2004. Otros clubes como Fiorentina, Chievo Verona, Parma o Palermo han sufrido el mismo destino.

Atlético de Madrid, el primer gran descenso del siglo en Europa: GETTY

Incluso en territorios de bonanza económica como Alemania se han vivido casos rocambolescos. El Hamburgo perdió la categoría por primera vez en el año 2018 y tuvo que esperar casi media década para volver. El Schalke 04 sufriría dos descensos entre 2021 y 2023 que pusieron en jaque a toda la zona de Gelsenkirchen en materia económica. Si nos vamos a la Premier League, se tiene como último gran precedente la caída del Leeds United en el año 2004. No volverían hasta tiempos de pandemia, cuando Marcelo Bielsa comandaba la plantilla.

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Juventus de Turín y el Calciopoli

Hasta aquí hemos visto casos alrededor de crisis deportivas o económicas. Pero se hace imposible hablar de grandes descensos en el fútbol europeo desde el año 2000 sin comentar la situación de la Juventus en el año 2006. Una investigación a gran escala de la Fiscalía italiana descubrió que varios clubes de la primera categoría habían estado inmersos en amaño de partidos y en compra de árbitros. La Vecchia Signora perdió dos títulos consecutivos de la Serie A de Italia y tuvo que bajar de categoría mientras su selección era campeona del mundo.

Juventus jugó en la B por la temporada 2006/2007: GETTY

Volvería la Juventus al año siguiente, pero su marcha de la élite del fútbol italiano también sería un punto clave para entender todas las crisis económicas que se llevaron por delante después a todos los clubes mencionados. El Tottenham espera luchar y vencer a lo largo de las próximas seis fechas para mantener su estatus dentro del fútbol inglés e igualmente para no romper lo que se entiende como el Big Six en la Premier League.

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