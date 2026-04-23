Real Madrid prepara la salida de Mastantuono: quieren que juegue en Europa pero no en España

Franco Mastantuono ha sido uno de los nombres más cuestionados en este Real Madrid que, de momento, sigue a nueve puntos del Barcelona en la lucha por LaLiga. Salvo giro de 180°, el argentino dejará la casa blanca del fútbol a lo largo de los próximos meses en una cesión que le permita ganar minutos y experiencia en el fútbol europeo. Aseguran a BOLAVIP que no todos los clubes son válidos a la hora de buscar el siguiente destino del ex River Plate.

Por El Chiringuito afirman que los agentes de Mastantuono y el Real Madrid se reunirán la próxima semana. También que el entorno del argentino no tendrá ningún problema a la hora de aceptar las condiciones que pondrá el conjunto blanco sobre su futuro. Solamente que el nuevo entrenador del equipo pida su permanencia en el plantel, o el propio deseo de Franco por luchar por minutos, puede evitar una salida que tiene diferentes aristas.

Confirman a BOLAVIP que el Real Madrid pretende ceder a Franco Mastantuono. Esta es una de las claves para saber dónde podría ir el argentino. A diferencia de casos como los de Nico Paz o Víctor Muñoz en el Osasuna, no se prioriza una venta del 50% de su pase y se pretende un préstamo donde se dividirá su sueldo al 50%. El caso de Endrick en el Lyon es el mejor ejemplo para entender lo que viene por delante. No se busca tampoco opciones de compra en el acuerdo que se alcance con cualquier club.

Para el Real Madrid se hace vital que Franco Mastantuono gane minutos lejos de España. Es la prioridad del conjunto merengue a la hora de encontrarle destino al argentino. Entienden que lo mejor para su desarrollo pasa por un equipo que compita en torneos UEFA y que tenga una cultura de darle minutos a futbolistas jóvenes. Desde BOLAVIP consultamos por entidades de la talla de Borussia Dortmund, aunque nos bajan un escalón a la hora de hacer predicciones.

Mastantuono apenas suma minutos en Real Madrid por estos meses: GETTY

Hasta la fecha no hay ningún inicio de negociación con otro club. No se potenciará un acuerdo de cesión con una potencia del fútbol europeo como Borussia Dortmund a corto plazo. El caso Reinier, joya fichada por Real Madrid desde Flamengo en sumas cercanas a los 30 millones de euros y que fue cedida al equipo el muro amarillo sin apenas suerte, generó un precedente que en este momento se busca evitar. Clubes con el perfil del Como, del Lyon e incluso del Mónaco, por todo lo comentado anteriormente, es el camino a seguir.

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Mastantuono ha desaparecido en el Real Madrid

El ex River Plate comenzó la temporada participando en el 70% de los minutos de los primeros tres meses de competición. Todo ello de la mano de un Xabi Alonso que le incluyó de manera inmediata en un equipo que por entonces era líder del torneo nacional e igualmente en la fase de liguilla de la Champions. Con el cambio de entrenador, la situación ha mutado de manera tajante.

Para que nos hagamos una idea de la necesidad de minutos que se tiene alrededor de Franco Mastantuono, solo hay que ver sus participaciones en los últimos dos meses. Desde la victoria ante el Valencia el pasado 8 de febrero, el argentino solo suma 108 minutos sobre el césped. Un número impropio para su desarrollo con apenas 18 años e igualmente para justificar la inversión que el conjunto merengue hizo sobre su futuro. El Real Madrid ya trabaja en la salida de Franco con claras prioridades.

Datos claves

Franco Mastantuono dejará el club mediante una cesión sin opción de compra para ganar experiencia.

dejará el club mediante una sin opción de compra para ganar experiencia. El Real Madrid prioriza un préstamo fuera de España donde se divida el 50% del sueldo .

. El argentino suma solo 108 minutos de juego desde el pasado 8 de febrero.