Los tres primeros compañeros que perderá Luis Díaz en Bayern Múnich para la próxima temporada

Bayern Múnich se encuentra a solamente cuatro partidos de ser nuevamente un equipo de triplete. La final de la Copa Alemania ya es una realidad para las filas de Luis Díaz, quienes se preparan para medirse en semifinales de la Champions League ante el Paris Saint-Germain. Mientras tanto, se van confirmando bajas para la próxima temporada en el equipo de Vincent Kompany.

Nicolas Jackson, Leon Goretzka y Raphael Guerreiro abandonarán la institución salvo giro de 180°. El delantero cedido por el Chelsea tenía una opción para quedarse en Bayern Múnich cercana a los 60 millones de euros. El club alemán hizo oficial que no ejercerá dicha cláusula en su contrato y que el delantero de Senegal dejará de ser compañero de Luis Díaz en la próxima temporada. Su agente igualmente confirmaría todas las informaciones minutos más tarde.

“Es campeón africano, campeón alemán y también clasificado para la final de Copa Alemania. El Bayern Múnich no quiso activar la opción de compra, y Nico permanece 100% enfocado en la semifinal de la Champions League contra el PSG, un momento muy importante para él y para el club… El Bayern es una institución muy grande; lo más importante es ganar tantos trofeos como sea posible para el final de la temporada… ¿El futuro? ¿Quién puede predecirlo? Confía en el proceso, todo es posible”, palabras del agente de Jackson, Diomansy Kamara, para confirmar todo.

En cuanto a Leon Goretzka y Raphael Guerreiro, todo pasa por entender que terminan contrato con el equipo de la capital de Baviera y que no se les renovará. Se entiende que ambos jugadores han cumplido un ciclo en el rey de la Bundesliga y que igualmente hay que buscar sangre nueva pensando en la próxima temporada. Hablamos de dos futbolistas de la segunda unidad del equipo y que hasta la fecha no han podido quedarse con la titularidad en buena parte de las grandes noches de la temporada.

Jackson, primera baja oficial del Bayern para la próxima campaña: GETTY

Bayern Múnich empieza a tomar decisiones de cara a la próxima temporada. Su director deportivo, Max Eberl, confirmó igualmente que no existe ninguna posibilidad de que Michael Olise deje la institución a corto plazo. Los rumores de un posible interés por parte del Real Madrid no cambian la ecuación en relación con uno de los mejores fichajes del último tiempo por Baviera. La titular de Vincent Kompany no se toca y en esta, por supuesto, se encuentra Luis Díaz.

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Bajas de Bayern y PSG para las semifinales de Champions

Raphael Guerreiro tiene todas las papeletas para no poder llegar al compromiso de ida en territorio francés. Habría sufrido molestias en el duelo del fin de semana frente a Mainz como visitante y en el que Luis Díaz fue titular en el primer tiempo. A la espera de lo que ocurra con el portugués, lo cierto es que Bayern Múnich contará con prácticamente el 100% de su plantilla para dicha cita.

En PSG la cosa apunta únicamente a Vitinha. El centrocampista portugués es una pieza fundamental de Luis Enrique y se encuentra realizando trabajos individuales pensando en poder pisar el Parque de Los Príncipes mañana. Dolencias en el talón, motivo principal de su ausencia ante Angers el fin de semana.

Datos claves

Bayern Múnich descartó activar la opción de compra de 60 millones por Nicolas Jackson .

descartó activar la opción de compra de por . Leon Goretzka y Raphael Guerreiro no renovarán sus contratos y dejarán el club bávaro.

y no renovarán sus contratos y dejarán el club bávaro. El club confirmó que el jugador Michael Olise no saldrá hacia el Real Madrid.