Mientras en Inglaterra desvelan reuniones para definir el futuro de Guardiola, un entrenador ya se ofrece como nuevo DT de Manchester City

Por Inglaterra en este momento no pueden garantizar que Pep Guardiola cumpla su contrato en el Manchester City. El catalán tiene vínculo contractual hasta el 30 de junio del año 2027, mientras se revelan diferentes reuniones para analizar qué ocurrirá con el equipo británico después del final de campaña. En caso de divorcio, ya existen voces puntuales que se ofrecen para un cargo caliente, teniendo en cuenta todas las tramas judiciales que, tarde o temprano, se decidirán en el Etihad.

Daily Mail revelaba horas atrás que Pep Guardiola y los directivos del Manchester City se verán las caras tras el parón de selecciones. Hablarán ahí sobre la posibilidad de cumplir el contrato que les une hasta 2027 o de un divorcio a finales de temporada para empezar una nueva era en el Etihad. En España, un viejo conocido del catalán como Míchel habla de estar listo para el desafío.

“Si preparado sí me veo, pero no sé si ellos lo ven. Me veo preparado para entrenar a cualquier equipo, porque voy desde lo humano, la cultura deportiva, para jugar bien y para obtener resultados… No tengo una varita mágica para hablar con cualquier ego, pero tengo la habilidad de adaptarme y tengo el ‘quiero vivirlo’”, palabras puntuales del DT del Girona en La Otra Grada. Tiene 50 años y una relación más que cercana con Pep.

Recordemos que hablamos de dos entrenadores del City Group. Tanto el Girona como el equipo de Manchester forman parte del mismo conglomerado de clubes que se ha venido creando desde Emiratos Árabes Unidos. Son comunes las operaciones entre ambas partes y, por ende, no sería ni mucho menos descabellado que los máximos directivos del fondo inversor intentasen reemplazar a Guardiola con alguien de la casa. La comunicación entre todas las partes es frecuente.

Inglaterra no descarta la marcha de Guardiola tras el Mundial: GETTY

“Le agradezco mucho que me haya echado una mano. Habla bien de nosotros que nos ceda jugadores. Echeverri, Vitor Reis… En verano le dijo a Echeverri que se equivocaba yendo a Leverkusen, que tenía que venir al Girona”, más reflexiones de Míchel sobre la convivencia que tiene el club catalán con el gigante de la Premier League de Inglaterra. Se espera que tras el final del parón de selecciones, tanto Pep Guardiola como los directivos del Manchester City analicen si vale o no la pena seguir otros 12 meses juntos.

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Guardiola y 10 finales para salvar el año

Manchester City se medirá con el Arsenal este domingo por la final de la Carabao Cup. Será la posibilidad más cercana que tendrá Guardiola de cortar su sequía de títulos. La lucha por la Premier League les tiene a varias unidades de los dirigidos por Mikel Arteta y en un escenario mucho más complicado de cara a levantar la copa nuevamente. La FA Cup es otra vía que surge, con los Sky Blues ya en cuartos de final.

En caso de no levantar ninguno de estos tres títulos, hablaríamos de la primera vez en la carrera de Guardiola donde el entrenador catalán acumula dos temporadas consecutivas sin tocar trofeo. Un escenario al que ni mucho menos nos tiene acostumbrado el que para muchos supone el mejor estratega de todos los tiempos. Podemos estar hablando de 10 finales entre todos los torneos que, incluso por Inglaterra, no descartan que marquen el final de uno de los ciclos más importantes en la historia de la Premier League.

Datos claves

Pep Guardiola tiene contrato con el Manchester City hasta el 30 de junio de 2027.

tiene contrato con el hasta el 30 de junio de 2027. El entrenador del Girona, Míchel , se ofreció públicamente para dirigir al club inglés en el futuro.

, se ofreció públicamente para dirigir al club inglés en el futuro. Manchester City disputará este domingo la final de la Carabao Cup frente al Arsenal.

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