Guardiola, a 10 partidos de su peor momento como entrenador

Real Madrid eliminó a Manchester City de la UEFA Champions League. Pep Guardiola vuelve a caer ante su eterno rival con un global de 1-5 tras la victoria de los blancos por 1-2 en el Etihad. El entrenador de los Sky Blues se encuentra a 10 partidos de su peor momento como DT en cuanto a resultados se refiere. La palabra crisis y la exigencia van de la mano.

Y es que en caso de no ganar FA Cup o Carabao, Manchester City tiene muy difícil la Premier League; sería la primera vez de Guardiola con dos temporadas seguidas sin títulos. Todo después de más de 700 millones de euros en fichajes desde 2023 para reconstruir un equipo que no pisa semis de Champions desde dicho año. Real Madrid les ha eliminado por tercera campaña seguida en Europa. Le quedan, de momento, 8 choques en todos estos torneos para evitar la debacle.

Recordemos que el entrenador de Manchester City no gana títulos desde agosto del 2024. Fue en la Community Shield tras vencer en penaltis ante Manchester United en Wembley. Hablamos de un torneo entendido como una Supercopa de Inglaterra y que abre cada campaña en Londres. Desde entonces, a Pep se le han escapado dos Premier, cuatro copas nacionales, dos Champions y un Mundial de Clubes donde, no olvidemos, fue eliminado por Al-Hilal.

Habrá revancha pronto. Arsenal y Manchester City juegan la final de la Carabao Cup este domingo en Wembley. Un título menor que puede salvar una campaña llena de irregularidad y donde los Sky Blues han estado lejos de mostrar jerarquía en el día a día. Recordemos que los Gunners le sacan a Guardiola 9 puntos a falta de 24 puntos en juego y que su equipo se encuentra en cuartos de la FA Cup, donde se medirá con Liverpool en Anfield. No es un camino fácil el que viene por delante.

Tercera eliminación seguida de Guardiola ante Real Madrid: GETTY

“A seguir. En la carrera de uno hay buenos y malos resultados. Levantarse, preparar la final y a terminar el año. Duele quedarse fuera de la Champions, pero esta competición es muy exigente. Y solo esto. Me hubiera gustado vivirlo 11 vs. 11, incluso si hubiesen marcado el gol”, reflexiones de Guardiola tras una nueva derrota contra Real Madrid y sobre la expulsión de Bernardo Silva por mano al 20. Los blancos le han eliminado en 5 de 7 fases de mano a mano donde se han medido en Champions.

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Arbeloa rompe récord vs. Guardiola y Mourinho

Ni Jürgen Klopp ni Carlo Ancelotti ni Hansi Flick. Álvaro Arbeloa es el primer entrenador que elimina a Mourinho y Guardiola en una misma edición de la Champions con pleno de triunfos. También es el primero en Europa que gana sus primeros dos partidos ante ambos entrenadores. Real Madrid pasa de la crisis a soñar nuevamente en una Champions donde, si nada se tuerce, Bayern Múnich será su rival en cuartos.

Nombres como Diego Simeone o el propio Klopp lo habían conseguido, pero nunca ganando los 4 partidos ante la dupla Mou-Guardiola. Un éxito inesperado para un joven DT que vive sus primeros compases en la élite del fútbol europeo. Pep, eliminado una vez más ante un Real Madrid que ha ganado 4 de sus últimos 7 choques contra Manchester City. Ya tienen historial a favor.

Datos claves

Pep Guardiola quedó eliminado de la Champions League ante el Real Madrid con un global de 1-5 .

quedó eliminado de la Champions League ante el Real Madrid con un global de . El Manchester City no gana un título oficial desde la Community Shield de agosto del 2024 .

no gana un título oficial desde la Community Shield de . Álvaro Arbeloa es el primer entrenador en eliminar a Mourinho y Guardiola en una misma edición ganando todos los partidos ante estos.

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