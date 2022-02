Es una de las atletas más reconocidas de los Estados Unidos. Olímpica dos veces, ganadora de una medalla de bronce (que se convirtió en plata) en el Mundial de 2007 en los 10.000 metros, podio en las maratones de New York y Boston y dueña en algún momento del récord en 21k de su país.

Eso, adentro de la pista o en el asfalto. Afuera, Kara Goucher fue una de las atletas que se sumó a las denuncias contra el ahora suspendido de por vida Alberto Salazar, quien fue su coach dentro del Oregon Project, que se disolvió luego de los relatos que salieron a la luz sobre los maltratos y abusos.

Si bien hace tiempo que está alejada de la competencia, nunca dejó de correr. Hasta hoy. Kara explicó en redes sociales que por consejo médico y para preservar su salud deberá dejar de trotar. El diagnóstico que le dieron es que sufre de distonía por ejercicio repetitivo y por eso deberá dejar las zapatillas de lado.

Goucher relató cómo comenzaron los síntomas. Primero hace un año y ahora nuevamente pero mucho peores. "Durante el último año he estado luchando en silencio por mi salud", comienza el posteo. Una caída fue el primer síntoma de alarma, una sensación de pérdida de equilibrio. Tras consultar a un neurólogo, le detectaron sensibilidad en las piernas y una lesión en el cerebro. Y ya más adelante, luego de descargar diagnósticos más complicados como una esclerosis múltiple o esclerosis lateral amiotrófica, le pusieron nombre a su padecimiento.

“El médico confirmó la distonía por ejercicios repetitivos y trató de decirme, con la mayor delicadeza posible, que cuanto más corro, peores serán mis síntomas. Tengo que reducir drásticamente o no solo perderé la capacidad de correr, sino que también tendré dificultades para caminar”, explicó.

¿Qué es una distonía? Se clasifica como una contracción muscular involuntaria, que afecta a diferentes partes del cuerpo. Los síntomas pueden variar desde calambres o arrastre de los pies hasta temblores o dificultad para hablar. Al igual que muchos trastornos neurológicos, se desconoce la qué la generó, ya que puede ser causada por una variedad diversa de factores y condiciones. Para la estadounidense comenzó con algunas caídas, no poder controlar sus piernas y sentir que se ladea hacia la izquierda.

Ahora, Goucher inició un tratamiento con medicación para Parkinson, lo que le permite caminar, pero lejos está de poder trotar en el asfalto. "Es algo que me cuesta aceptar. La gente ha dicho que soy adicta a correr y tienen razón. Me encantaba correr desde antes de saber que era buena en eso. Me hizo sentir viva, impulsarme, sentir mis pulmones abrirse. Ha sido uno de los aspectos más gloriosos de mi vida. Desde la meditación silenciosa en una carrera en solitario hasta representar a mi país en los Juegos Olímpicos", relató con crudeza.

Y aunque aún no tiene certezas, intenta ser positiva: "No estoy seguro de dónde termina la carrera y empiezo yo, estamos tan entrelazados como uno. No estoy seguro de lo que depara el futuro, pero estoy tratando de aceptarlo".