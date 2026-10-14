Cristiano Ronaldo y Juventus continúan con su batalla legal por casi 10 millones de euros

La Vecchia Signora y Cristiano Ronaldo luchan por un pago más que polémico en Italia. El litigio decidirá al dueño de 10 millones de euros.

La salida de Cristiano Ronaldo de la Juventus de Turín sigue marcada por la polémica. Jugador y club continúan peleando por cifras alrededor de los 10 millones de euros debido a supuestos pagos pendientes que el equipo de la capital de Piamonte tiene con el máximo goleador de todos los tiempos. La Vecchia Signora lleva la causa al Tribunal de Casación, máxima instancia judicial de Italia.

Todo empezó en el año 2021 con la salida del jugador rumbo al Manchester United. Desde entonces, los abogados de Cristiano Ronaldo empezaron un proceso judicial donde reclamaban 9,8 millones de euros a la Juventus de Turín por pagos que no habían llegado al jugador. Entienden que existía un desajuste en el sueldo del futbolista producto de cuestiones como la inflación y todas las consecuencias que tuvo la pandemia del COVID-19.

La defensa de CR7 asegura que el club italiano se habría comprometido a pagar cerca de 19 millones de euros diferidos al jugador producto de la crisis sanitaria. Una trama conocida en Italia como la “carta Ronaldo” y que incluyó hasta posibles pagos en B a diferentes jugadores de dichas plantillas. Es una de las causas que terminó con la salida de la familia Agnelli del club.

En este momento, la Juventus de Turín ha perdido dos apelaciones para intentar impugnar la sentencia. Le queda solamente lo que decida el Tribunal de Casación, máxima instancia judicial de Italia. Destaca la prensa transalpina que antes de fin de año deberíamos tener una sentencia firme que marque el final de una de las tramas más oscuras de la directiva bianconeri en los últimos años.

CR7 y Juventus mantienen su lucha en los despachos de la Justicia de Italia: GETTY

Cristiano Ronaldo se marchó de la Juventus en el 2021, pero su nombre está más que presente en el día a día del club. El dinero que reclama ni mucho menos sobra en estas horas para un equipo que desde su salida no ha podido conseguir mayores éxitos a nivel colectivo. En su paso por la entidad, el portugués anotó un total de 101 goles en 134 partidos oficiales y repartió 20 asistencias. Todo ello para ganar un total de 5 títulos locales entre el verano del año 2018 y el de 2021.

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