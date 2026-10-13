Mbappé llega a sus primeros 100 partidos en Champions con 71 goles: ¿Cuántos tenían Messi y Cristiano Ronaldo?

Kylian Mbappé cumplirá un centenar de partidos en la Champions. Tiene 71 goles y así le va en comparación a los 100 primeros de Messi o CR7.

Se viene la segunda jornada de la UEFA Champions League. Kylian Mbappé y Real Madrid se medirán mañana con la Roma en uno de los partidos estelares de la fecha. El francés cumplirá 100 partidos oficiales en la máxima competencia de clubes del continente europeo. Todo ello de la mano de 71 goles oficiales que le dejan como uno de los jugadores con mejor promedio de gol en la historia de la competición. ¿Le alcanza para superar a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo?

Empecemos con el máximo goleador en la historia de la Champions. Durante sus primeros 100 partidos de la Copa de Europa, Cristiano Ronaldo firmó un total de 64 goles oficiales. Un número absolutamente rompedor e impropio para la gran mayoría de delanteros. Kylian Mbappé le supera cuando pise mañana el Olímpico de Roma.

Kylian Mbappé llega al centenar de partidos con mejor promedio que Cristiano Ronaldo, pero no por encima de Messi. El argentino firmó durante sus primeros 100 partidos de la Champions League un total de 77 goles oficiales. Fue durante mucho tiempo el récord total de la competición hasta que Robert Lewandowski años atrás consiguiese llegar a los 81 gritos sagrados en ese número de partidos. Nadie supera lo del polaco hasta la fecha.

Mbappé llega a sus 100 primeras batallas en la Champions League con un promedio de 0,71 goles por partido. A la espera de lo que ocurra en la capital italiana, le veremos haber marcado ya en 49 de esos 99 partidos oficiales que suma en la Copa de Europa. Se trata de uno de los mejores promedios de gol de quienes ya superan el centenar de encuentros oficiales en el torneo más importante de clubes de todo el planeta.

Solo Messi tuvo mejores 100 primeros partidos de Champions en goles que Mbappé: GETTY

El delantero del Real Madrid ya es el quinto máximo anotador en la historia del torneo. Se encuentra igualado en 71 goles con Raúl González Blanco, otro mito del Real Madrid. Por delante aparecen los 90 goles de Karim Benzema, los 109 de Robert Lewandowski, los 129 de Lionel Messi y un Cristiano Ronaldo que continúa siendo el máximo anotador en la historia del torneo a pesar de no jugar este desde el año 2022. El portugués se fue con 140 tantos tras un último paso con el Manchester United.

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Mbappé superará la marca de precocidad de Messi en 100 partidos

El partido número 100 del francés será histórico. Supondrá que llegue a este número de encuentros por la Copa de Europa con 27 años y 298 días. Kylian superará a Messi, quien consiguió este hito con 28 años y 84 días en sus tiempos con el Barcelona. Mbappé, de momento eso sí, no ha tocado la gloria continental como todos los nombres implicados en estos párrafos.

A pesar de su increíble promedio goleador, la realidad pasa por entender que el futbolista apenas suma un gol en semifinales de la Champions League. Solo llegó a una definición del torneo en el año 2020, donde cayó frente al Bayern de Múnich en la burbuja de Lisboa. Desde su llegada al Real Madrid jamás ha podido superar la fase de cuartos de final.

Datos claves

Kylian Mbappé suma 71 goles en sus primeros 100 partidos de UEFA Champions League.

suma 71 goles en sus primeros 100 partidos de UEFA Champions League. Cristiano Ronaldo registró 64 goles y Lionel Messi anotó 77 en sus primeros 100 partidos.

registró 64 goles y anotó 77 en sus primeros 100 partidos. Kylian Mbappé alcanzará los 100 encuentros en la competición con 27 años y 298 días.