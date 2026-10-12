Cristiano Ronaldo lamentó no enfrentar a Atlético Nacional en el Mundial de Clubes del 2026

Han pasado diez años desde la última gran conquista del fútbol colombiano en el panorama internacional. El Atlético Nacional llegó al Mundial de Clubes como campeón de la Copa Libertadores y con el objetivo de intentar enfrentarse con el Real Madrid en la final. Kashima Antlers frustró el sueño de todo el pueblo paisa y Orlando Berrío desvela que Cristiano Ronaldo lamentó no enfrentar al Verdolaga en la definición.

“Se me acercó Casemiro y me dice: ‘Felicitaciones por el tercer lugar, lo que hicieron y lo bien que juegan’. Porque él, más brasileño, pues mencionó lo de Chapecoense, el gesto y todo. Cuando viene aquí Cristiano, llegó donde nosotros y nos dijo: ‘No, que felicitaciones, una lástima no haber jugado contra ustedes’”, empezaba Berrío en el podcast La Jotadera. Todo se dio en la premiación y tras la victoria de los merengues en la final por 4-2 ante los japoneses.

Durante la ronda de semifinales Atlético Nacional cayó goleado 0-3 por Kashima. El Real Madrid, por su parte, derrotó al América de México por 2 a 0 y con gol de Cristiano Ronaldo incluido. Durante la premiación, después de una final que los merengues ganarían por 4-2, se dio ese mítico intercambio con CR7.

“Uy, cuando ese man dijo así: ‘Pensábamos que la final iba a ser con ustedes, hubiese sido más emocionante’; me tocó, me dio una impotencia… ¿Qué hubiera pasado? Uno no sabe, pues el fútbol, yo siempre lo he dicho, hay 50% de posibilidad de ganarlo y 50% de perderlo. Nosotros íbamos a jugar de igual a igual, o sea, yo no sé”, recuerda Berrío en el podcast La Jotadera. Lamenta no haber tenido chance de enfrentarse al rey de Europa de manera oficial.

Hasta la fecha, el último partido entre el Real Madrid y un equipo colombiano sigue siendo la victoria en el amistoso de los merengues frente a Millonarios por 8 a 0 en el año 2012. Una jornada que supuso el primer triunfo de la Casa Blanca sobre los embajadores a lo largo de toda su historia. El Atlético Nacional tuvo su chance en el año 2016 y hasta exjugadores del equipo verdolaga revelan que nombres como Cristiano Ronaldo esperaban por dicha definición de clubes.

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