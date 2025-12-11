Liverpool está muy interesado en hacer un movimiento de mercado por un jugador ecuatoriano para el mes de enero. El equipo inglés necesita a nuevos jugadores para su defensa, pero ahora tendría una competencia seria en el mes de enero por Joel Ordóñez.

Desde Italia revelan que Inter de Milán estaría muy interesado en el fichaje de un jugador ecuatoriano como es Joel Ordóñez. El equipo de la Serie A también buscaría hacer un movimiento en el mercado de enero por el jugador ecuatoriano y pelear con Liverpool.

De acuerdo a la información de TuttoSport, Inter ya está buscando a un nuevo jugador ecuatoriano en el mes de enero, ya que para el próximo mes de junio varios centrales terminan contrato y el club no los renovaría. En realidad, se estaría buscando un recambio.

Joel Ordóñez es un perfil que interesa a varios grandes que consideran su importante proyección para los siguientes años. De ahí que, el fichaje lo estén planificando para el mes de enero, porque después del Mundial, Brujas podría llegar a pedir mucho más dinero por él.

Joel Ordóñez gusta a Inter y Liverpool. (Foto: GettyImages)

Liverpool viene desde hace varias semanas trabajando en el fichaje del jugador ecuatoriano. No obstante, con un competidor serio en la mesa como Inter, el campeón de la Premier League tendrá que apurarse. Ordóñez recién renovó su contrato hace poco.

Brujas vive un momento de temporada muy malo, por lo cual, Joel tampoco vería con malos ojos salir de Bélgica para dar el gran salto. En el pasado mercado de fichajes, equipos como Olympique de Marsella y Al Hilal estuvieron interesados en su fichaje.

Las estadísticas de Joel Ordóñez en esta temporada

En todo lo que va de temporada, Joel Ordóñez ha jugado un total de 20 partidos entre todas las competencias. El central ecuatoriano ha marcado 1 gol y no ha dado asistencias. El central de la Selección de Ecuador lleva ya en cancha más de 1.500 minutos.

El valor de mercado de Joel Ordóñez

Joel Ordóñez también vio actualizado su valor de mercado en este mes de diciembre y finalmente el jugador ecuatoriano sigue teniendo un valor de 28 millones de dólares. Esta sería la cifra base para cualquier negociación en enero. El central sería vendido a cambio de más de 40 millones de euros.

