Ex jugador de la Selección de España señala a Julián Alvarez: “Es un pequeño Di Stefano”

El impacto de Julián Alvarez por Atlético de Madrid y el fútbol español es tan innegable como el talento que se esconde en sus piernas. El delantero de la Selección Argentina se prepara para el ecuador de una temporada vital en cuanto a los intereses de la Albiceleste como del equipo de la capital española se refiere. En las últimas horas llegan elogios de peso alrededor de su figura que incluso le compararan por con el mítico Alfredo Di Stefano. Un ex delantero de la Selección de España no duda.

“Julián es un pequeño Di Stéfano…Julián tiene todas las cualidades. No destaca solo por una cosa: ni por velocidad, ni por gambeta, ni por gol…Sino por todo. Eso también era lo que tenía Alfredo…Eso hace que los chicos se entusiasmen, que empiecen a jugar…Y eso le hace muy bien al fútbol, pero sobre todo, a la juventud”, palabras del ex delantero de la Selección de España, Rubén Cano, en Radio MARCA a lo largo de las últimas horas para definir de la mejor manera al ex futbolista de River Plate o Manchester City.

Rubén Cano nació en Mendoza, jugó para Atlanta de 1970 a 1974 y luego tuvo una vida por el fútbol español en todos los sentidos. Elche, Atlético de Madrid, Tenerife y Rayo Vallecano le disfrutaron hasta 1987 en una carrera donde incluso vistió La Roja. 12 partidos y 4 goles, incluida una presencia en el Mundial de 1978, le convierten en palabra autorizada para lanzar semejantes trinos a solo unos meses de la Copa del Mundo de 2026. Afirmó en dicha charla que el que más le recuerda la Saeta Rubia no es otro que Julián.

Alvarez vive su segunda temporada en un Atlético de Madrid donde el proyecto ya se encuentra hecho alrededor y por su figura. La inversión realizada desde Manchester City compuso uno de los fichajes más caros en toda la historia del conjunto colchonero con un pago superior a los 75 millones de euros. Tras un inicio de curso algo dubitativo y donde no podía mantener el promedio goleador del final de su última campaña, vive un momento de forma extraordinario bajo el manto de un Diego Pablo Simeone que ha podido levantar la actualidad de los suyos.

Por España ven en Julián Alvarez al heredero de Alfredo Di Stefano: GETTY

Los elogios hacia la figura del argentino llegan igualmente a solamente unos meses de que la selección española y Argentina tenga que medir fuerzas por la Finalísima. Salvo giro de 180°, el partido se disputará en marzo y con los dirigidos por Luis De La Fuente pudiendo superar incluso el mayor invicto de su historia. Será ahí donde veremos si Julián Álvarez puede seguir emulando a la figura de Alfredo Di Stéfano e intentar cortar con la seguidilla de partidos sin perder de quien apunta a ser el gran rival de la vigente campeona del mundo en el verano del año 2026.

Julián Alvarez y un mes clave por delante

Cuando finalice el encuentro frente a Puerto Rico, Julián Alvarez volverá a la capital española para vivir semanas decisivas. Todo comenzará este sábado y cuando los colchoneros reciban a Osasuna. Tras ello habrá que retornar a la actividad por la Champions visitando al Arsenal en Londres y antes de tener que viajar igualmente al corazón de Andalucía para medirse contra Betis como visitante. Partidos claves y que sin ningún tipo de dudas irán marcando para qué se encuentra esta plantilla formada por Diego Pablo Simeone.

Pero es que en noviembre y ni mucho menos la cosa va a ser más sencilla amable. Entre los días 1 y 8 del penúltimo mes del año, Atlético de Madrid será local frente a Sevilla, Unión Saint Guilloise y Levante. A favor de las intenciones de Julián Alvarez queda que incluso el 23 de noviembre no habrá que abandonar la capital española ya que se visitará a Getafe. El 26N se viene un choque de titanes ante Inter de Milán que irá definiendo en buena forma para que se encuentra esta plantilla en cuanto a la liguilla de la Champions se refiere. No hay más margen de error para los colchoneros tras un pobre inicio de temporada.

