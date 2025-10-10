Es tendencia:
“Armaría un caos”: leyenda del Manchester United pide a Simeone como nuevo entrenador

Considera que Amorín todavía tiene crédito, pero que si sale no hay dudas. Ve a Simeone revolucionando al Manchester United.

Por Lucas Cárdenas Utrilla

ícono del Manchester United pide la llegada de Simeone.
Manchester United busca dejar atrás la peor crisis de su historia moderna. Desde la salida de Sir Alex Ferguson que no se dan títulos de Premier League para un gigante en horas bajas que incluso el año pasado llegó a coquetear con la posibilidad de bajar a segunda división. En tiempos donde tanto se habla sobre la posible continuidad o despido de Rubén Amorín, uno de los más míticos centrocampistas del club del norte de Inglaterra señala Diego Pablo Simeone como el mejor preparado para terminar con la ausencia de títulos y alegrías en Old Trafford. Fueron rivales sobre el césped en su etapa en activo.

Roy Keane es tanto palabra polémica como Santa en Manchester. Un hijo de los Diablos Rojos que pese a no haberse criado en la cantera del conjunto rojo, se consolidó como uno de los principales escuderos de Sir Alex Ferguson durante más de una década y media. A lo largo de las últimas jornadas por The Overlap, no dudó en señalar a Diego Pablo Simeone como la hoja de vida mejor preparada para terminar con lo que entiende como una crisis interminable puertas adentro del gigante británico. Todo esto incluso teniendo en cuenta la rivalidad que ha existido entre el Cholo y las gradas de Old Trafford en un pasado no muy lejano.

“Lo llevo diciendo desde hace años, me gustaría que Diego Pablo Simeone, del Atlético de Madrid, fuera allí, al Manchester United. Me gustaría verlo allí. Sé que su amigo Andrea Berta se ha ido al Arsenal como director deportivo. Creo que causaría un caos, pero un caos positivo. Lo revolucionaría todo. No hay garantías, pero me gustaría verle por su personalidad, su trayectoria”, reflexiones de Roy Keane sobre el tema. Recordemos que incluso se midió al propio Cholo en su etapa como futbolista en Inter de Milán y que tuvieron sus más y sus menos en el mundo de las selecciones.

Lejos de marcarse como un enemigo de su sistema, el inglés elogió a Diego Pablo Simeone por la verticalidad y energía de sus equipos. Considera que lo ocurrido en el último derbi de la capital española es el mejor ejemplo de lo que podría traer a Manchester sin importar la crítica general a su alrededor: “La gente puede pensar en estilos de fútbol, pero marcaron cinco goles al Real Madrid. No le gusta que sus equipos encajen demasiados goles o concedan demasiadas ocasiones, pero saben jugar y luchar. Hace unas semanas, en Liverpool, el equipo no es tan bueno como hace unos años, pero aun así tuvo espíritu de lucha. Él estaba en la banda y lo expulsaron esa noche. Me gustaría una gran personalidad para el Manchester United”.

Solamente el tiempo dirá que ocurre, pero lo cierto es que Diego Pablo Simeone todavía tiene contrato hasta el año 2027 en Atlético de Madrid. Es el equipo y proyecto de su vida, así como la entidad donde ha dejado en claro que de momento no quiere ni siquiera pensar en dejar. Solamente en cuanto a la Premier League se refiere, Chelsea de Londres ha sido relacionado con su futuro en varias ocasiones. La barrera lingüística, ha reconocido en un par de ocasiones el argentino, también sería vital a la hora de entenderle como un ex entrenador del conjunto colchonero en el futuro. ¿Lo ves en Old Trafford?

