Zeballos se va de Boca, pero cambió de destino: lo compró Monza y no jugará en Parma

Inesperado giro de 180° alrededor del futuro de Exequiel Zeballos. El futbolista de Boca Juniors dejará Buenos Aires para unirse al fútbol italiano en una transferencia que finalmente no será rumbo al Parma. Monza se queda con sus servicios en un acuerdo que incluirá cláusulas que pueden favorecer a los xeneizes en próximas ventas por parte del futbolista argentino.

Hasta hace algunas horas todo parecía indicar que el futuro del Changuito Zeballos estaba en Parma. Parecía ser el destino indicado para continuar su carrera lejos de La Bombonera tras las diferentes charlas que se dieron con el directivo Juan Román Riquelme. Fabrizio Romano confirma la aparición del Monza y un acuerdo verbal que ya se tiene para incorporar al futbolista de solo 24 años.

“El equipo de la Serie A, AC Monza llega a un acuerdo verbal para fichar a Exequiel Zeballos del Boca Juniors, ¡Here we go! Monza pagará una tarifa de traspaso de 4 millones de euros más una cláusula de venta del 40% para Boca Juniors, aceptada por el presidente Riquelme esta noche. Zeballos, listo para someterse a pruebas médicas en Monza”, informaba el periodista minutos atrás sobre el futuro del Changuito.

No olvidemos que Exequiel Zeballos terminaba su contrato con Boca Juniors en el mes de diciembre. Un hecho vital para entender las sumas acordadas con Monza alrededor de su transferencia rumbo al fútbol italiano. La mejor noticia para los Xeneizes pasa por su 40% de una futura venta que han acordado con el equipo transalpino en caso de que el Changuito salga transferido en un futuro de este su nuevo club.

Zeballos dejará Boca antes de que termine su contrato: GETTY

Zeballos dejará Boca Juniors tras 140 partidos disputados. Todo ello de la mano de 16 goles y 16 asistencias. Dejará el panorama sudamericano tras conseguir dos ediciones de la Copa de la Liga con el equipo de la capital bonaerense, así como una Copa Argentina, un título de Primera División e igualmente la Supercopa Argentina del año 2022. Monza, su nuevo destino.

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