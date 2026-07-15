¿Se cae lo de James Rodríguez?: director deportivo de Lazio lo criticó y descartó en el 2024

Angelo Fabiani, director deportivo de Las Águilas, ya descartó a James Rodríguez en el 2024. Lazio y América, únicos clubes que han sonado para el 10.

El futuro de James Rodríguez parece debatirse únicamente en este momento entre el fútbol italiano y otro en México. Las informaciones de las últimas horas apuntaban a un interés concreto por parte de Lazio, tal y como ocurriese después de la Copa América del año 2024. En aquel entonces, el actual director deportivo de las Águilas cuestionó al cafetero por su rendimiento dentro y fuera del campo. La operación no es sencilla.

“Nunca lo ficharemos. Tiene 33 años y en los últimos años nunca ha jugado más de 12 o 13 partidos por temporada. Es cierto que hizo una muy buena Copa América, pero no entra en nuestro proyecto”, palabras del dirigente Angelo Fabiani el 1 de agosto de 2024 y en charla con Lazio Style Radio. Es el principal arquitecto del club en cuanto a materia de fichajes se refiere desde hace prácticamente media década.

Angelo Fabiani se ha convertido en una figura vital por Lazio. Modificó toda la política de fichajes en relación con un equipo que durante varias décadas se caracterizó por incorporar futbolistas listos para competir desde el primer momento. El apostar por el talento joven ha sido su hoja de ruta en una ecuación donde James Rodríguez no entraba ni en el 2024 ni tampoco en este momento. Veremos si las informaciones de Rudy Galetti llegan a buen puerto en cuanto al zurdo se refiere.

El director deportivo del Lazio explicó años atrás por qué no tenía a James Rodríguez como una prioridad. Se explayó tanto en motivos deportivos como personales alrededor de la figura del cafetero: “Ficharlo para uno o dos años iría contra toda lógica. Con todo respeto al jugador, pero hay que hacer valoraciones de 360 grados tanto a nivel personal como de minutos jugados. Preferimos otras elecciones y acudir a otros perfiles”.

Angelo Fabiani, el hombre que rechazó a James en 2024: GETTY

Además del conjunto de la capital italiana, también se habla de rumores del América de México. Todo ello en un campeonato donde James Rodríguez ya tuvo un semestre de la mano del León meses atrás. Tras ello, llegaría un breve paso por Minnesota United, donde el hasta ahora capitán de la Selección Colombia se preparó para la Copa del Mundo. A sus 35 años, de momento no tiene club para la siguiente campaña.

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Lazio ya fichó a un colombiano a la espera de James

El delantero colombiano nacido en el año 2009, Claudio Cera, llega a Roma. Grifone había sido su lugar de desempeño a lo largo de una última temporada donde anotó 15 goles para el conjunto de las categorías menores del fútbol italiano. Lazio lo incorpora tras una participación en el torneo sub-17 donde se consagró campeón.

A la espera de acontecimientos con James Rodríguez, será el tercer colombiano en la historia de Lazio. El guardameta Libis Arenas llegó a la capital italiana tras el histórico Sudamericano Sub-20 con Colombia en el año 2005. El segundo en ponerse la camiseta de las Águilas fue Brayan Perea durante la temporada 2013-2014.

Datos claves

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, director deportivo de , descartó fichar a James Rodríguez en 2024. James Rodríguez , de 35 años , se encuentra actualmente sin club para la siguiente campaña.

, de , se encuentra actualmente sin club para la siguiente campaña. Lazio incorporó al delantero colombiano Claudio Zero, procedente del Grifone, a sus filas.