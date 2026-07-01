Nuevo caso Cristhian Mosquera: la joya colombiana de España no abre la puerta a la Tricolor

Dejó Cartagena por España cuando era un niño. Juega en Inter de Milán y España ya le ha convocado a la sub-19.

El caso Cristhian Mosquera generó un revuelo general en Colombia que podría repetirse. Dilan Zárate, joya del Inter de Milán, presume de haber sido llamado por la selección española a su categoría sub-19 mientras evita hablar de una posible convocatoria a la Tricolor en el futuro. Ya debutó con el primer equipo italiano en un amistoso ante Atlético de Madrid.

“Desde el primer momento Gallardo (DT de la sub-19 de España) me dio la confianza para estar con la Sub-19 y no dudé. Que te llame la Selección es una oportunidad que no puedes dejar pasar. Me hicieron sentir que estaba en el lugar correcto en el momento preciso”, palabras de Dilan Zárate en charla con Diario AS. No respondió de manera directa si hubo contactos con la Federación colombiana de cara al futuro.

Se trata de uno de los mayores talentos de la cantera del Inter de Milán. El joven centrocampista nacido en Colombia pronto emigró a Cataluña de la mano de su familia. Poco a poco se fue haciendo un hueco en categorías menores de diferentes clubes de dicha región de España antes de que el gigante transalpino apareciese. El verano pasado, como decimos, debutó en un amistoso frente al Atlético de Madrid de Diego Pablo Simeone.

“Me tuve que adaptar del fútbol de Cartagena al de España y luego al calcio. Todo eso me ha ayudado a ser una persona que se integra fácil cuando llega a un sitio nuevo. Nunca me ha costado adaptarme. Mi padre se vino conmigo desde Colombia y me ha ayudado también mucho siempre”, reflexionaba el joven centrocampista sobre una vida marcada por los viajes lejos de casa. De momento España será su lugar de desarrollo.

Zárate ya entrena hasta con el plantel profesional del Inter Milán: GETTY

El propio Zárate se definió para quienes no le conozcan. Se trata de un volante lleno de talento, pero por encima de todo con el físico que pide el fútbol italiano en pleno 2026: “Soy un centrocampista que puede jugar en cualquiera de las tres posiciones del medio y soy ambidiestro desde pequeño, lo que me ha ayudado mucho a crecer como futbolista porque nunca me pregunto cómo acomodarme o golpear el balón, me sale solo”.

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Colombia todavía puede llamar a Zárate

La normativa de la FIFA es clave en este sentido. El máximo interés mundial deja en claro que cualquier futbolista podrá ser convocado para las nacionalidades de las que tenga pasaporte hasta que debute con la selección mayor en partido oficial. Por lo pronto Zárate no confirma ni niega contactos con la Federación colombiana de cara al futuro. Repetimos que se trata de una auténtica joya dentro de las categorías menores de España y que pronto se espera que dé el salto al fútbol profesional en Italia.

Pero no es el único caso que podría hacer que Colombia se arrepienta de cara al futuro. Iker Quintero (Athletic Club) en el lateral izquierdo, Carles Pérez Lobo (Espanyol), Ronny García (Rayo Vallecano), Holmes Zamorano (Girona) o Gorka Abascal (Real Madrid) también se encuentran en las divisiones menores de la selección española con pasaporte colombiano en su bolsillo. Solo Zárate de todos estos nombres nació en territorio cafetero.

Datos claves

Dilan Zárate , jugador del Inter de Milán, fue convocado por la selección sub-19 de España.

, jugador del Inter de Milán, fue convocado por la selección sub-19 de España. Dilan Zárate nació en Cartagena y debutó con el primer equipo italiano ante el Atlético de Madrid.

nació en Cartagena y debutó con el primer equipo italiano ante el Atlético de Madrid. Gallardo es el director técnico que le brindó la confianza en la selección sub-19 española.