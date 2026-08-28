Alineaciones de Bournemouth y Everton por la 2026-27: formaciones probables

Estas son las formaciones probables de Bournemouth y Everton por la 2026-27.

Estas son las formaciones probables de Bournemouth y Everton por la 2026-27.

Bournemouth y Everton se enfrentan en el Estadio Vitality Stadium este sábado 29 de agosto desde las 15:00 por la 2026-27. A continuación, las alineaciones probables de ambos equipos.

Bajas y ausentes de Bournemouth y Everton

Bournemouth: Amine Adli (lesión en el gemelo, vuelve a principios de septiembre de 2026); Veljko Milosavljevic (golpe, vuelve a fines de septiembre de 2026); Eli Junior Kroupi (lesión en el pie, vuelve a fines de octubre de 2026); Julian Araujo (lesión en el muslo, vuelve a mediados de octubre de 2026).

Everton: Tim Iroegbunam (lesión en la ingle, vuelve a mediados de octubre de 2026); Christian Nørgaard (lesión muscular, vuelve a principios de septiembre de 2026); Hugo Magallanes (ausencia).

Cómo llegan Bournemouth y Everton

Bournemouth viene de caer 1-2 ante Man City y acumula 1 derrota en sus últimos 1 partidos.

Everton viene de ganarle 2-0 a Crystal Palace y acumula 1 triunfo en sus últimos 1 partidos.

Las alineaciones de Bournemouth y Everton

Bournemouth (4-2-3-1): Djordje Petrovic, Adrien Truffert, James Hill, Antonio Silva, Adam Smith, Justin Kluivert, Alex Scott, Ryan Christie, Evanilson, Marcus Tavernier, Rayan. DT: Marco Rose.

Everton (4-2-3-1): Jordan Pickford, Vitaliy Mykolenko, Jarrad Branthwaite, James Tarkowski, Merlin Rohl, Kiernan Dewsbury-Hall, Harrison Armstrong, James Garner, Thierno Barry, Tyrique George, Iliman Ndiaye. DT: David Moyes.

Suplentes de Bournemouth: Lewis Cook, David Brooks, Ben Gannon-Doak, Tyler Adams, Bafode Diakite, Juanlu Juanlu, Alex Toth, Daniel Jebbison, Alvaro Rodriguez, Will Dennis, Michele Di Gregorio.

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Suplentes de Everton: Hayden Hackney, Nathan Patterson, Michael Keane, Beto, Mark Travers, Jake O'Brien, Tyler Dibling, Brennan Johnson, Carlos Alcaraz.

La previa de Bournemouth y Everton: todo lo que tenés que saber

Bournemouth sale con un 4-2-3-1 y Everton responde con un 4-2-3-1 para este cruce por la 2026-27.