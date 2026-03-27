¡Vuelve la magia de la Champions! Vive los cuartos de final en Disney+ con una oferta imperdible

Tras una emocionante fase de liga y unos increíbles Octavos de Final, llega el momento donde no hay margen de error. Con potencias como el Real Madrid, Arsenal, Bayern Munich y el PSG luchando por un lugar en la gran final de Budapest, cada minuto cuenta y tú puedes ser testigo de todo.

Toda la Champions League se vive a través de Disney+

Ya no hay partidos pequeños. En abril, las noches de Champions se vuelven épicas. Podrás seguir el camino de figuras como Kylian Mbappé, Julián Álvarez, Luis Díaz y las estrellas del Barcelona en directo. Todo el análisis, la previa y los partidos en vivo están disponibles en exclusiva por Disney+.

¿Cómo seguir la Champions League por Disney+?

Si aún no eres parte de la experiencia, tenemos una gran noticia. Hasta el 30 de marzo de 2026, Disney+ lanza una promoción especial por tiempo limitado en varios países de la región para que no te pierdas el desenlace del torneo europeo.

Puedes suscribirte a un precio promocional durante los primeros dos meses en los siguientes mercados:

México Planes desde $49,90/Mes

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Con tu registro, ya tienes acceso a todas las opciones que te ofrece Disney+, desde todos los programas deportivos en ESPN hasta las miles de producciones exclusivas del grupo Disney, como animaciones de Disney y Pixar, series y películas de Marvel, documentales y series premiadas de National Geographic.

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Más allá del fútbol en Disney+

Después de los partidos, la plataforma ofrece el catálogo completo de Disney, Pixar, Marvel, Star y National Geographic. En marzo puedes encontrar desde los estrenos más recientes de cine hasta series originales y documentales. Hay opciones para todos los gustos, ya sea que busques algo ligero para ver en familia o un drama más profundo para cerrar el día.