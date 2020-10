Actualmente, incluso las personas de la generación baby boomers son capaces de manejar todas las herramientas digitales que pone a nuestra disposición el internet.

Por esta razón es común encontrarlos en TikTok o en Instagram y reconocer que saben utilizar las funciones de estas aplicaciones de manera excepcional, incluso mejor que muchos de los jóvenes de las nuevas generaciones.

Sin embargo, si nos fijamos bien, seguro encontraremos algún elemento que los delata. Por esta razón, te invitamos a conocer 12 síntomas de que eres un boomer en la era digital.

1. Sabes lo que es una máquina que escribe e imprime al mismo tiempo

Muchas personas de las nuevas generaciones nunca han usado una máquina de escribir. Fuente: Pixabay

Si le dices a un joven que existe una máquina donde puedes escribir e imprimir al mismo tiempo, seguramente te mirará extrañado.

Sin embargo, un verdadero boomer conoce lo que se siente que las teclas de la máquina de escribir se queden atascadas o la frustración de haber cometido un error al terminar la escritura, debido a que se debía repetir todo el trabajo.

Pero a pesar de los problemas de la máquina de escribir, la tecnología de hoy en día aún no logra superar el hecho de obtener impresiones justo al momento de presionar una tecla.

2. Reconoces que el símbolo de guardar en los documentos es un disquete

Los disquetes son dispositivos para guardar información. Fuente: Unsplash

Seguramente en algún momento le has dicho a un joven que presione el disquete para guardar y lo más probable es que te haya mirado extrañado al decir esta palabra.

El baby boomer que hay en ti inmediatamente procederá a explicar que este es un dispositivo que se utilizaba hace millones de años para guardar información. Algo así como los dinosaurios de las nubes digitales para guardar información.

3. Sabes cómo usar un bolígrafo para viajar en el tiempo

Si sabes a qué nos referimos con “viajar en el tiempo con un bolígrafo” en definitiva, eres boomer. Solo un experto en el área sabe que con un bolígrafo podrías retroceder la cinta del cassette para disfrutar nuevamente de las mejores canciones.

Desafortunadamente, las nuevas generaciones también intervinieron en esto, ya que en 2015 un chico de 15 años fue capaz de romper el récord al rebobinar un cassette realizando 51 vueltas en 30 segundos.

4. Puedes descifrar un mensaje con sólo identificar algunas letras

Los mensajes de texto eran muy costosos en los inicios de los celulares. Fuente: Pexels

Un joven de hoy en día no podría entender lo costoso que era enviar mensajes, y la razón por la que los boomers se volvieron verdaderos expertos en descifrar códigos y abreviaturas para comprender el comunicado de sus amigos.

Un boomer de la era digital puede comprender sin problema que significa AD+ (Además) o BSS (Besos).

5. Conoces la satisfacción de esperar el revelado de fotos

Los rollos de fotos tenían una cantidad específica de fotografías que se podían tomar. Fuente: Unsplah

Las fotos físicas son una leyenda que los de las nuevas generaciones nunca podrán apreciar, y es que nunca vivieron la maravillosa experiencia de esperar el momento del revelado de fotos en la tienda local.

6. Definitivamente, sabes que hacer con un disco gigante

Los discos de vinil son de los objetos más característicos de la época de los baby boomers. Fuente: Pixabay

Puedes darle un disco de vinilo a un niño y seguramente se preguntará para qué es y cómo se usa. Imagina su sorpresa cuando le indiques que para escuchar las mejores canciones de la época debes usar un tocadiscos con una aguja y hacer girar el disco.

Seguramente le parecerá absurdo y buscará alguno de sus dispositivos para enseñarte como se escucha la música en esta época.

7. Prefieres pedirle a “quien pase por ahí” que tome la foto grupal

Pedir fotos a desconocidos es algo que probablemente haría un boomer. Fuente: Unsplash

Cuando los selfies no se conocían, los baby boomers no tenían pena a la hora de pedirle a alguien que “pasaba por ahí” que tomara la foto grupal para que pudieran salir todos. Pocas personas saben que estos fueron los primeros "selfies".

8. Reconoces el insoportable sonido y la luz del despertador de mesita de noche

Los despertadores de mesita de noche eran muy comunes en otras épocas. Fuente: Pexels

Las nuevas generaciones no conocen el molesto sonido del despertador de la mesita de noche, el cual solía estar acompañado de esa molesta luz roja que hacía que te despertaras obligatoriamente.

Seguramente pueden verlo hoy guardado en algún lugar de la casa y no saben de qué se trata o cómo se usa.

9. Sabes que es un videoclub

Un verdadero boomer realizó al menos un viaje kilométrico hasta el videoclub más cercano para alquilar una buena película el viernes por la noche y compartir con sus amigos, algo que los jóvenes de hoy no comprenderán.

10. Prefieres preguntar direcciones a personas por la ventanilla

Los baby boomers no están muy acostumbrados a usar el GPS del celular. Fuente: Pexels

No te fías de ningún GPS. Solo quienes vivieron la experiencia de solicitar una dirección por la ventanilla saben lo emocionante que era y los nervios que podía provocar.

11. Dejas que la televisión decida que verás

Para que buscar alguna serie o película en las plataformas streaming si facilmente puedes esperar a que la televisión decida que vas a ver según la programación ofrecida.

12. Has desarrollado una inmensa paciencia con los juegos del Nokia

Seguramente cada vez que tenías que esperar que pasara el tiempo, en el dentista o en alguna plaza, sacabas tu Nokia y te emocionabas por los increíbles juegos de unos pocos bits donde podías cazar bichos, lanzar pájaros al aire o recoger caramelos.

Los juegos del Nokia eran los favoritos de toda una generación. Fuente: Unsplash

Muy pocos recuerdan la alegría que provocaban estos entretenidos juegos y lo rápido que pasaba el tiempo cuando podías jugar para esperar.

Si te has sentido identificado con estos 12 síntomas, sin duda eres un boomer de la era digital, pero no te preocupes, sabemos que te has adaptado perfectamente a la tecnología actual.

