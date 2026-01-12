Barcelona certifica su nueva paternidad sobre Real Madrid con un récord que ni Guardiola pudo firmar

Por primera vez en más de 120 años de historia, Barcelona le gana tres finales consecutivas al Real Madrid por torneos oficiales. La victoria de las últimas horas y por marcador de 3 a 2 en Arabia Saudita por la definición de la Supercopa de España, certifica una marca que ni siquiera el mejor equipo de Pep Guardiola pudiese firmar en su día. Hansi Flick sigue agigantando su figura en Cataluña e igualmente sus registros cuando hablamos de encuentros de estas características.

Hasta hace no mucho el cuerpo técnico del entrenador de Manchester City era el único estratega capacitado para ganarle al Real Madrid finales consecutivas. Lo hizo con la Supercopa del 2011 ante José Mourinho por marcador de 3-2 y donde Pep era primer entrenador. 12 meses más tarde, de la mano de un Tito Villanova, se conseguía el mismo marcador en otra Supercopa. La derrota en la final de la Copa del Rey del 2011 con gol de Cristiano Ronaldo en Mestalla es lo que rompe la marca del staff del DT que ahora mira todo desde Reino Unido.

“Es excelente, fue una final importante, contra el Madrid siempre es excelente. Estoy orgulloso, hemos jugado como queríamos…No he estado en el vestuario, ahora están celebrando y solo he visto que estaban bailando. Estoy muy orgulloso, jugamos muy bien, teniendo el balón y controlando el juego. Y al final todo el equipo ha jugado como nos gusta, no ha sido fácil y hemos luchado como equipo, es impresionante”, reflexiones de Hansi Flick tras una victoria que supone su cuarta corona con Barcelona. Todas en el plano local y con victorias ante la casa blanca.

Flick es el arquitecto de un equipo que ha tomado como nunca sus formas. El alemán es una máquina de ganar finales desde que empezó su carrera como primer entrenador. Las tres que ha disputado con Barcelona han terminado con victoria para los culés y si le sumamos las 5 que también firmase en su etapa por Bayern Múnich, hablamos de un total de 8 finales consecutivas ganadas. Nunca desde que comenzase su carrera como solista en cuanto a los banquillos se refiere, alguien pudo derrotarle en una definición por un título a 90 o 120 minutos.

Barcelona ganó 5 de los últimos 6 Clásicos ante Real Madrid: GETTY

Barcelona confirma esta nueva paternidad del Real Madrid en finales tras varias victorias de peso. La primera llegó 12 meses atrás y con un triunfo por 5 a 2 en Arabia Saudita por la final de la Supercopa de España. Tras ello se derrotaría a los merengues en la definición de la Copa del Rey disputado en Sevilla por marcador de 3 a 2. Un resultado idéntico al de noche y donde se cierra una marca que ni siquiera el mejor equipo de Pep Guardiola en la ciudad condal pudo conseguir en los 4 años de su ciclo.

Nadie se encontraba más en la mira que el entrenador del Real Madrid durante toda la Supercopa de España. La victoria frente a Atlético de Madrid es el principal motivo para entender que salvo giro de 180° Xabi Alonso no verá peligrar su puesto como estratega del primer equipo. Tendrá como próximo desafío vencer al Albacete por los octavos de final de la Copa del Rey el día miércoles. Lamenta no haber podido aprovechar los momentos de su equipo en la definición frente a Barcelona. Los merengues solo ganaron uno de los últimos seis Clásicos contra el eterno rival.

“El equipo ha estado compitiendo. No estamos contentos con el resultado, pero podemos sacar cosas positivas. Queda mucha temporada y tenemos que darle la vuelta lo antes posible. Cuando lleguemos a Madrid nos olvidaremos de esta Supercopa, pensar en todas las competiciones que tenemos y recuperar a gente, que es lo más crucial ahora mismo”, confesaba Alonso anoche. Real Madrid no vence por los puntos y en una final al Barcelona desde la Supercopa del 2024.

