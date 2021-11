Fabio Cannavaro eligió al delantero más peligroso de la Premier League y dijo que no le "hubiera temido" a Cristiano Ronaldo

Si hablamos de defensores centrales, Fabio Cannavaro está entre los más destacados de los '90 y los '00 en las listas de zagueros favoritos de todos. El italiano marcó su impronta en su selección y alcanzó con aquella camiseta la gloria máxima en el Mundial de Alemania 2006.

Ahora, con casi 50 años, se mantiene relacionado con el mundo del fútbol y ya tuvo apariciones del otro lado de los laterales, como entrenador. Sus experiencias hasta el momento fueron en Arabia Saudita y China, dirigiendo también a la selección de este último país.

Cannavaro se encuentra libre y en The Sun le consultaron si está abierto a dirigir en la Premier League: "Un entrenador no debería ponerse límites, yo estaría abierto a cualquier tipo de experiencia. Me gustaría dirigir en Inglaterra, pero lo mismo ocurre con Francia e Italia".

El excapitán de la Selección Italiana destacó la labor de Harry Maguire y John Stones en el equipo dirigido por Gareth Southgate, pero explicó que les falta la 'malicia' de Giorgio Chiellini. Luego, dejó su puesto de lado y emitió opiniones sobre los delanteros de la liga.

Harry Kane y Heung-Min Son fueron los dos atacantes que le parecerían más desafiantes, pero resaltó al surcoreano: "Es el que más me impresionó". Para cerrar el apartado lanzó un elogio con veneno para otros dos: "Aubameyang también es un gran jugador, como Ronaldo, pero no les hubiera temido. Contra el mejor Cannavaro hubiera sido duro para cualquiera".