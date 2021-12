Real Madrid ha confirmado su clasificación a los octavos de final de la Champions League como líder de su grupo y ahora espera al sorteo para conocer a su rival. La próxima instancia se jugará en el mes de febrero, por lo que los planteles contarán con la oportunidad de reforzarse en el mercado invernal.

Si bien no figura como uno de los favoritos al título, Real Madrid siempre debe ser tomado en serio en la Champions League. El equipo merengue aguarda a conocer a sus próximos rivales en los octavos de final, teniendo la ventana de transferencias de invierno de por medio.

Está claro que Real Madrid tendrá un mercado de fichajes de final de temporada sumamente movido, pero no se descarta que algunos movimientos se puedan adelantar al mercado de enero con la Champions en mente. Algunos refuerzos pueden cambiar el rumbo de la competencia.

Mbappé

El próximo 1 de enero, Kylian Mbappé quedará habilitado a entrar en contacto directo con otros clubes, dado que su contrato vence el 30 de junio. Si bien Real Madrid puede hacerse con los servicios de francés gratuitamente al finalizar la temporada, no se descarta que estos no intenten ficharlo en enero a bajo coste. El mercado de invierno será la última oportunidad para PSG de sacar dinero de la ficha de la estrella si no renueva, por lo que podrían ceder a sus altas exigencias.

Además de Mbappé, Real Madrid irá por otros peces gordos como Paul Pogba o Antonio Rüdiger. Estos fichajes están previstos para final de temporada junto con el de Haaland. No obstante, dado a que los contratos de estos 2 jugadores también llegan a su final, la Casa Blanca podría adelantarse para incorporarlos al plantel en enero.