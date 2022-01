Vanderley Luxemburgo fue entrenador de Real Madrid en la temporada 2004/05, pasaron más de quince años de aquel momento cúspide en la carrera de uno de los estrategas más reconocidos en Brasil.

En su plantilla no habían solo jugadores de fútbol, estaban los "Galácticos", Ronaldo, Roberto Carlos, Zidane, David Beckham y Figo toda la pesada planilla de uno de los equipos más recordados del mundo del fútbol por el peso de cada nombre propio en aquel equipo.

Ahí llegó a dirigir Luxemburgo, no le fue muy bien, el propio Florentino Pérez definió esa decisión como un error de su gestión. Roberto Carlos contó que al entrenador "le faltó adaptarse", que intentó establecer normas y dinámicas del fútbol sudamericano y que a los europeos no les gustó.

Cuando el brasileño agarró el vestuario, era un camerín complicado, habían muchas fiestas, los referentes estaba relajados y cuando quiso poner mano dura y normas estrictas, el equipo se reveló. Deportivamente llegó con el Madrid a 13 puntos del Barcelona y cuando se fue había acortado la distancia pero no parecía alcanzarle al Madrid.

Por eso la situación era tensa también con Florentino Pérez. En una entrevista al medio Cortes do Flow Sport Club de Brasil, Luxemburgo contó detalles de cómo fue su paso por el Real Madrid, y la anécdota de cómo fue su último día.

En un vestuadio con tantos egos, y un presidente obsesionado con sus figuras, este diálogo era inevitable:

"Florentino me despidió al final del partido contra el Getafe, donde ganamos 1-0. En el encuentro, Beckham fue expulsado en la primera mitad. Y en el minuto 43 de la segunda parte sustituí a Ronaldo el Fenónemo. En Madrid no se abuchea sino que se sacan pañuelos blancos cuando no les gusta algo porque quieren espectáculo. Y yo quería ganar el partido. El presidente estaba molesto porque eso (de los pañuelos) le incomoda. Me llamó y me dijo: -Míster, ¿por qué quitó a Ronaldo?-. Le dije: -Porque ya estaba terminado el partido y quiero ganar, estábamos con uno menos-. Me respondió: -Pero aquí no puede hacer eso, tiene que dar espectáculo, los aficionados quieren espectáculo y pagan por espectáculo-. Le respondí: -Señor Presidente, permítame decirle algo. Vine aquí a trabajar y ganar los partidos, tratar de desbancar al Barcelona. No he venido aquí para pedirle un trabajo a usted, usted fue allí a Brasil para contratarme-".

Luego de eso según el relato de Luxemburgo, el presidente del Real Madrid, se dio la vuelta y se fue sin decir nada más. "Al día siguiente me despidieron", cerró el relato el DT.