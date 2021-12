El último martes, en la fecha 17 de la Premier League, Marcelo Bielsa sufrió la peor derrota de su carrera como entrenador. Leeds cayó ante Manchester City por un contundente 7-0 que comprometió al club en la pelea por no descender en la liga inglesa.

El elenco ascendido por el entrenador argentino se encuentra en la 16° posición a sólo 5 puntos de la zona de descenso. Tras la histórica derrota, al DT rosarino de 66 años le consultaron sobre si tiene miedo de ser despedido a pesar de tener contrato hasta el final de la temporada.

"¿Crees que hay un entrenador que no puede ser destituido, que es inamovible? ¿Crees que soy tan vanidoso que creo que no me pueden despedir? Después de perder 7-0 es la situación que tengo que vivir. En todas estas circunstancias, todo lo que puedo hacer es luchar", expresó el Loco en conferencia de prensa.

"Por supuesto que voy a seguir peleando hasta el final de la temporada. Siempre pienso que en la adversidad hay que pelear", comentó. Y luego agregó: " Este momento es el peor que he pasado en Leeds y por su puesto que perder 7-0 no es una derrota más".

La próxima presentación de Leeds será el sábado como local abriendo la jornada 18 de la Premier League. Allí, los de Bielsa enfrentarán a Arsenal, que viene en plena levantada con dos triunfos al hilo, ubicándose en la cuarta colocación de la competencia hasta el momento.