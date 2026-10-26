“Siempre trato…”: la primera reacción de Luis Díaz, tras quedar en el puesto 24 en el Balón de Oro

Luis Díaz está en la gala del Balón de Oro 2026, donde le ofrecieron mudarse a jugar en España. El extremo colombiano la rompe con el Bayern Múnich y también tras su paso por la Premier League, le ofrecieron mudarse a España para jugar con uno de los grandes.
El extremo colombiano conversó con DAZN previo a la entrega del Balón de Oro y los periodistas españoles le dijeron que se mude a España a jugar. Ante esto, el colombiano solo se río y se despidió. Al jugador también le consultaron si vio El Clásico y él dijo que “sí”.
Durante los últimos mercados de fichajes, Luis Díaz estuvo en el mercado de fichajes muy relacionado con el FC Barcelona y el Real Madrid. No obstante, en un primer momento eligió quedarse en Liverpool y luego se mudó a jugar con el Bayern Múnich.
Luis Díaz está muy contento en Alemania y siendo de los mejores jugadores de toda Europa. Además, el colombiano podría volver a mudarse a otro gran club, pero por su edad, y su momento actual, se ve muy poco probable que se mueva a otro club.
"ME ENCANTA CÓMO JUEGA LAMINE. SI NO SE LO LLEVA AHORA, PRONTO PODRÁ GANARLO" 😍— DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) October 26, 2026
Luis Díaz, enamorado del juego de ese "niño" llamado Yamal 🌟
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La reacción de Luis Díaz tras quedar en el puesto 24
Lucho se quedó en el puesto 24 y lejos de lo esperado, sin embargo, tuvo un momento para mandarle un mensaje a toda Colombia, aunque el resultado no fuera el esperado. “Siempre trato de dar mi mejor, la cara por nuestro país. Morimos y matamos por representarlos a ellos. Saludos a toda Colombia“, comentó Lucho.
“Es una falta de respeto…” el mundo reacciona al puesto 24 de Luis Díaz en el Balón de Oro 2026
El contrato de Luis Díaz con el Bayern Múnich
Luis Díaz tiene un contrato hasta 2029 con el Bayern Múnich y todavía queda mucho tiempo para que el colombiano siga en Alemania. Además, el futbolista tiene 29 años de edad ya, por lo cual, un movimiento a España estaría casi descartado.
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En síntesis:
- Luis Díaz asistió a la gala tras ubicarse en la posición 24.
- Bayern Múnich mantiene contrato firmado con el extremo colombiano hasta 2029.
- El futbolista descartó cambiar de club tras ser sugerido para jugar en España.