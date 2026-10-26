“Siempre trato…”: la primera reacción de Luis Díaz, tras quedar en el puesto 24 en el Balón de Oro

Así reaccionó Lucho Díaz cuando le ofrecieron mudarse a jugar en la Liga de España, tras su nivel en Alemania.

Luis Díaz está en la gala del Balón de Oro 2026, donde le ofrecieron mudarse a jugar en España. El extremo colombiano la rompe con el Bayern Múnich y también tras su paso por la Premier League, le ofrecieron mudarse a España para jugar con uno de los grandes.

El extremo colombiano conversó con DAZN previo a la entrega del Balón de Oro y los periodistas españoles le dijeron que se mude a España a jugar. Ante esto, el colombiano solo se río y se despidió. Al jugador también le consultaron si vio El Clásico y él dijo que “sí”.

Durante los últimos mercados de fichajes, Luis Díaz estuvo en el mercado de fichajes muy relacionado con el FC Barcelona y el Real Madrid. No obstante, en un primer momento eligió quedarse en Liverpool y luego se mudó a jugar con el Bayern Múnich.

Luis Díaz está muy contento en Alemania y siendo de los mejores jugadores de toda Europa. Además, el colombiano podría volver a mudarse a otro gran club, pero por su edad, y su momento actual, se ve muy poco probable que se mueva a otro club.

"ME ENCANTA CÓMO JUEGA LAMINE. SI NO SE LO LLEVA AHORA, PRONTO PODRÁ GANARLO" 😍



Luis Díaz, enamorado del juego de ese "niño" llamado Yamal 🌟



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La reacción de Luis Díaz tras quedar en el puesto 24

Lucho se quedó en el puesto 24 y lejos de lo esperado, sin embargo, tuvo un momento para mandarle un mensaje a toda Colombia, aunque el resultado no fuera el esperado. “Siempre trato de dar mi mejor, la cara por nuestro país. Morimos y matamos por representarlos a ellos. Saludos a toda Colombia“, comentó Lucho.

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El contrato de Luis Díaz con el Bayern Múnich

Luis Díaz tiene un contrato hasta 2029 con el Bayern Múnich y todavía queda mucho tiempo para que el colombiano siga en Alemania. Además, el futbolista tiene 29 años de edad ya, por lo cual, un movimiento a España estaría casi descartado.

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