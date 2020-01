Claudio Pizarro posó con cerveza en mano y desde Alemania lo regañaron

Gran polémica se dio en Alemania luego de que Claudio Pizarro, delantero del Werder Bremen, publicara una foto en la cual aparecía con una cerveza en la mano, mientras estaba en un yate.

El veterano artillero disfrutó de sus vacaciones en Tailandia y en ese país fue donde se tomó la "desafortunada imagen", como fue calificada en Alemania por el director deportivo del equipo, Frank Baumann.

“Cada jugador está obligado a hacer todo por su cuerpo. Todos deben ser extremadamente profesionales y, ciertamente, el alcohol en vacaciones no es la mejor manera de prepararse para la batalla de descenso", aseguró Baumann.

Y agregó: “Definitivamente hablaremos de eso. Irse de vacaciones, tomar el sol, relajarse no es algo malo. No creo que sea malo que haya una lata de cerveza allí. Pero hay que tener en cuenta que estás enviando una señal interna que no es del todo ideal, especialmente para los jugadores jóvenes".

Lo más seguro es que al regreso de actividades en la Bundesliga de Alemania, Pizarro tendrá que dar explicaciones y asumir una sanción por parte del club, ya que al parecer fue una situación que no van a tolerar en el Werder Bremen.

