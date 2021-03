"Con eso me alcanza para comer 2 días": críticas a Sigrid Bazán por precio de su taza

Sigrid Bazán, candidata al congreso usó sus redes sociales para presentar sus tazas oficiales de campaña con un costo de 20 soles, lo que fue criticado por muchas personas en redes sociales.

¡Estoy muy emocionada de anunciarles que hoy lanzamos nuestras tazas oficiales de campaña! Ya pueden adquirir la suya ¿cómo?



Pide tu taza, coordina el recojo o delivery a través de nuestro correo: juntosporelperu06@gmail.com



✅Precio: 20 soles pic.twitter.com/mOcXLxJoak — Sigrid Bazán (@sigridbazan) March 2, 2021

Los defensores de la candidata argumentaba que el dinero recaudado por la venta de tazas será usado para los gastos de la campaña de Sigrid Bazán.

20 soles con eso como 2 días — ANT (@jampitox) March 2, 2021

"Me considero una persona joven de 30 años, no cargo ninguna mochila, no tengo ninguna investigación y he hecho una carrera limpia a punta de esfuerzo. Voy a seguir con mi perfil, no quisiera inmiscuirme en dimes y diretes donde hay personas que dicen cosas que no pueden probar y que son falsas", dijo Sigrid en una reciente entrevista a la revista Somos.

