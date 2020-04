Coronavirus: 87 infectados y seis fallecidos en Argentina en las últimas 24 horas

El 3 de marzo pasado, hace ya más de un mes, se confirmó el primer caso registrado de coronavirus en el territorio argentino. Aquel momento fue el punto de partida para que la pandemia comience a expandirse en el mencionado país sudamericano. Sin embargo, lo cierto es que la situación en Argentina sigue sin ser tan dramática como en países del viejo continente como Italia o España. Tampoco se puede comparar con lo que acontece en Estados Unidos, que tiene en Nueva York a su epicentro.

Sin ir más lejos, países de la misma región que Argentina como Brasil y Ecuador se encuentran afrontando un contexto mucho más dramático. Es que sus gobiernos, a diferencia de lo que realizó el comandado por Alberto Fernández, no tomaron las medidas correspondientes, o, al menos, no lo hicieron a tiempo. De todas maneras, es un hecho absolutamente claro que Argentina no puede relajarse bajo ningún punto de vista y debe seguir manteniendo la prudencia.

Las calles de Argentina en tiempos de coronavirus. (Foto: Getty)

En ese contexto, la cuarentena quedó instalada hasta que finalice Semana Santa. Posteriormente, todo indica que la misma se iría flexibilizando progresivamente, en parte para que la economía argentina no se deteriore de una forma irrecuperable al mismo tiempo que se sigue priorizando la salud. Bajo esa órbita, el Ministerio de Salud de la República Argentina espera que el pico de contagios -el cual se pronostica para mayo- sea lo más leve posible y se achique la curva.

Mientras tanto, este martes, y, tal como ocurre en cada jornada, el mencionado organismo del gobierno argentino emitió el comunicado correspondiente detallando los números actualizados relacionados con el alcance y las consecuencias de la pandemia. En el mismo se pudieron conocer las nuevas cifras que tienen que ver con el número de infectados y fallecidos en las últimas 24 horas y el total de contagiados y muertos desde que el COVID-19 desembarcó en Argentina.

A través de este informe oficial se conoció que se registraron 87 nuevos casos confirmados de coronavirus en Argentina, por lo que ahora el total de contagiados en dicho país sudamericano ascendió a 1.715. Al mismo tiempo, el Ministerio de Salud indicó que seis personas fallecieron en las últimas 24 horas y por ello el número total de decesos en el país llegó ahora a los 60.

