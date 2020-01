Desgarrador mensaje de año nuevo dejó Daniela Ospina en su Instagram

El 2019 fue un año de contrastes para Daniela Ospina ya que si bien tuvo un reconocimiento en el medio y consiguió muchas metas en su carrera como empresaria y modelo, en lo familiar sufrió un duro golpe.

Hernán Ospina, papá de Daniela y David, el arquero de la Selección Colombia, partió luego de pelear con una dura enfermedad que lo tuvo hospitalizado durante varias semanas, pero al final dejó este mundo.

Sin duda alguna la pérdida de don Hernán ha sido una de las noticias más tristes en la vida de Daniela y David, por ello en la celebración de fin de año, hubo un gran espacio para la tristeza y melancolía por la ausencia del padre.

Y por medio de su cuenta de Instagram, Daniela quiso recordar a su padre con un durísimo mensaje que, además de hacer notar su tristeza, dejó pensando a sus seguidores.

"Hoy es el último día del año, y sin ti, un año difícil, creería que el más difícil que he vivido, difícil de entender y aceptar eso que jamás queremos experimentar", inició la publicación.

Y agregó: "pero me quedo con los 27 años en que me lo entregaste todo, dormimos juntos hasta los 18, no te dejaba bailar con nadie, reíamos, trabajábamos juntos, amaste a mi hija y mis locuras sin juzgarme. Te amo eternamente mi Chacho".

Lee También