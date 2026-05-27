No estarán en octavos: Los tres titulares que dejarán Liga de Quito a fin de mes

Liga de Quito tendrá cambios en su plantel de cara a la siguiente fase de Copa Libertadores, con tres titulares casi vendidos.

Liga de Quito cerró la clasificación a los octavos de Copa Libertadores tras ganarle a Always Ready, ahora están a la espera de conocer cuál de sus posibles rivales enfrentarán en la siguiente fase. Lo llamativo es que podría haber una revolución en la plantilla.

Según el periodista Gustavo Villacreses, Michael Estrada, Gonzalo Valle y Gabriel Villamil se irán luego del Mundial. En el caso de los dos últimos, el interés del exterior no es reciente.

Se habló de que Michael Estrada iba a irse a Emelec, sin embargo su futuro estaría en China o Medio Oriente, ofertas muy superiores en lo económico para el delantero ecuatoriano.

La venta de los tres significaría al menos 5 millones de dólares en total para las arcas de Liga, lo que podría permitir buscar reemplazos del mismo nivel de titulares que se están yendo.

Este mes fue de reinvindicación para Gian Franco Allala y Rodney Redes, por lo que ahora podrían quedarse hasta diciembre pese a las críticas iniciales de estos meses.

Los fichajes que Liga de Quito le trajo a Tiago Nunes

Liga de Quito ha anunciado oficialmente a Alejandro Tobar, Jesús Pretell, Janner Corozo, Yerli Quiñónez, Deyverson, Rodney Redes y a Luis Segovia como refuerzos. El mercado de Liga esta cerrado pero los hinchas pidieron un nuevo central para junio.

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Gabriel Villamil llegó a Liga de Quito en el 2024. Foto: Getty.

En resumen