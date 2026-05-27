Sonó para Barcelona y Emelec y este es el club que se quedaría con Juan Carlos León

Juan Carlos 'Pechón' León tiene nuevo equipo en LigaPro, aunque sonó para Barcelona y Emelec durante varias semanas.

El entrenador Juan Carlos León se convirtió en uno de los técnicos más cotizados en los últimos tiempos en LigaPro. El ecuatoriano agarró a Libertad de Loja en puestos de descenso y lo llevó a torneo internacional.

En su momento, Juan Carlos León fue opción para Barcelona y Emelec, sin embargo sería Mushuc Runa quien contrate al DT ecuuatoriano según Mr. Offsider. Paul Vélez dejaría el club para el segundo semestre.

Luis Alfonso Chango, presidente del club, frontalmente declaró fiel a su estilo que estaban analizando la salida de Vélez. Juan Carlos León se encuentra sin equipo desde hace semanas.

Juan Carlos León no pudo repetir este 2026 el nivel mostrado en el club lojano y fue cesado del cargo, sin embargo para muchos hinchas y periodistas, la salida de León no era la solución.

Juan Carlos León es uno de los pocos entrenadores ecuatorianos que han dirigido en LigaPro en los últimos años. Otros nombres son Diego Armas, Paúl Vélez, Segundo Alejandro Castillo entre otros.

Juan Carlos León fue DT de Libertad en Serie A y Serie B.

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En resumen