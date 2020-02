Los Golden State Warriors han reafirmado en repetidas oportunidades que no están interesados en traspasar a D'Angelo Russell, su flamante refuerzo para esta temporada.

Sin embargo, conforme se acerca la fecha límite de traspasos de este seis de febrero, una vez más el nombre de Russell empieza a flotar alrededor de los pasillos de la liga.

Y es que, si bien en la bahía no existe ningún apuro por desprenderse del ex de los Nets, una buena oferta que involucre múltiples selecciones de primera ronda podría ser suficiente para llevárselo.

D'Angelo Russell al mejor estilo de Stephen Curry �� #NBApic.twitter.com/u9uefN7B5h — Alejandro José Betancourt Maji (@alejo_bmaji) January 26, 2020

En este sentido, Russell habló sobre lo que significa estar nuevamente en boca de toda la liga, cerrando con un mensajito bastante claro para la dirigencia del equipo de los Warriors:

ESPN Sources: Minnesota orchestrating three-team trade talks with Houston and Atlanta -- with hopes of ultimately turning discussions into a four-way deal that brings Golden State G D'Angelo Russell to Timberwolves. https://t.co/YaHunnVWpo — Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 4, 2020

"Ya he pasado por toda esa mi*rda. He pasado por todo, hermano. Cuando me draftearon, estaba metido en un rumor. He pasado por todo, no te voy a mentir. Cualquier rumor que hayas escuchado, he estado ahí, lo he visto. No puedo escapar de eso. Vas a las redes sociales y lo ves, vas a la TV y lo escuchas, hablas con la prensa y te preguntan por eso. No puedes escapar de eso, pero es lo que es. Me molestaba más cuando estábamos lejos de la fecha del cierre de traspasos, pero ahora que nos acercamos, estoy indiferente. Solo espero la llamada de teléfono, espero que me avisen", declaró Russell a Anthony Slater de The Athletic.

De momento, parece que son los Phoenix Suns, Minnesota Timberwolves y New York Knicks los más interesados en hacerse con los servicios del All-Star, pero tendrán que pagar mucho si se lo quieren robar antes del verano.

