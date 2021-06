Final Liga de Naciones Concacaf: los 11 ‘guerreros’ de Estados Unidos contra México

La Liga de Naciones Concacaf se puso el mejor traje para presenciar la primera final del torneo que enfrenta a las 21:36 ET de este domingo 6 de junio a dos grandes del continente: Estados Unidos vs. México. ¡Qué partido se viene en la cancha del Empower Field at Mile High!

Selección Estados Unidos viene de ganar un partido muy disputado frente a Honduras en las semifinales de Liga de Naciones Concacaf. El triunfo solo llegó hasta los minutos finales cuando Theoson Siebatcheu marcó el 1-0 final al minuto 44 del segundo tiempo.

El apuro pasó y el USMNT ya tiene la mirada puesta en lo que será la final de la Liga de Naciones Concacaf contra el clásico rival, México. Estados Unidos careció de definición y a pesar del talento de nombres como Christian Pulisic, Giovanni Reyna y Weston McKennie, faltó concretar las posibilidades creadas.

Gregg Berhalter, entrenador de Estados Unidos, fue consciente de las fallas frente a Honduras y por ese motivo realizó varias modificaciones en la alineación titular para enfrentar a México en la final de la Liga de Naciones Concacaf. La defensa y el mediocampo, las zonas del equipo modificadas.

Estados Unidos vs. México: alineaciones para la final Liga de Naciones Concacaf

Todo listo para la gran fiesta que se vivirá en la final Liga de Naciones Concacaf. Los 11 ‘guerreros’ de Estados Unidos se confirmaron y liderados por el capitán América 2.0, Christian Pulisic, irán por la victoria frente a los elegidos por el entrenador de México, Gerardo ‘Tata’ Martino.

Formación de USA vs. México para final Liga de Naciones Concacaf (Foto: @USMNT)

