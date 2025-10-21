El colombiano que juega para México y supera los números de Cristiano Ronaldo en Arabia Saudita

Julián Andrés Quiñones está de moda en Arabia. Lo hace mientras Cristiano Ronaldo sigue persiguiendo los 1000 goles oficiales. El futbolista nacido en Nariño e internacional con la Selección de México supera por estas horas incluso al máximo anotador en la historia de este deporte por una Saudí Pro League dónde a sus 28 años busca terminar de consolidarse como uno de los titulares del combinado Azteca de cara a la próxima edición de la Copa Mundial de selecciones de la FIFA. Su historia, fiel reflejo de diferentes derrotas en la Federación Cafetera.

En lo que vamos de campaña tiene ya 6 goles para Al-Qadisiya. Uno más que CR7 tras sus tres tantos ante Neom. El equipo de Ronaldo es líder con un total de 15 unidades sobre 15 y seguido por el del colombo mexicano con 13 puntos. Quiñones, quién jamás jugase profesionalmente en Colombia y que ha realizado toda su carrera en el fútbol mexicano hasta llegar a Arabia Saudita, ha venido consolidando una delantera de peso junto al argentino Mateo Retegui en el inicio de una nueva campaña del fútbol árabe.

De momento, Julián Andrés Quiñones acumula 32 goles en 40 partidos para Al-Qadisiya. Una marca absolutamente demencial incluso para un torneo en pleno crecimiento y que intenta profesionalizar sus diferentes áreas. El colombo-mexicano vive su segunda temporada en un certamen al cual llegase en la temporada 2024-2025 para intentar buscar mayor rodaje y crecimiento en lo personal. Jamás ha dudado de su amor por México ni tampoco de las decisiones que le llevaron a abandonar la posibilidad de representar a Colombia en torneos como el que llegará en el verano del 2026.

“Me toca representar a México porque así lo elegí yo“, así de tajante se mostraba Quiñones en una de sus últimas convocatorias con el equipo Azteca. Recordemos que debutó en México por el año 2015 de la mano de Venados. Tras unos buenos 12 meses en el ascenso del país, llegaba el turno de rendir para Tigres, Lobos, Atlas e incluso en un gigante en todos los sentidos como lo es América de México. En una carrera que a lo largo de las últimas horas alcanzó los 300 partidos a nivel de clubes y 127 tantos oficiales, la mira se encuentra puesta por supuesto en el verano del año 2026 y dónde veremos incluso tiene que enfrentar a Colombia.

Quiñones jamás ha dudado de su desición de defender a México en torneos FIFA: GETTY

Con la selección Azteca acumula 2 goles en un total de 18 batallas oficiales. Quiñones vive uno de los mejores arranques de temporada de toda su carrera. Únicamente comparable a los buenos comienzos que tuvo en su último año por América e igualmente por Lobos allá por el año 2017. De momento suma más goles que el mismísimo Cristiano Ronaldo en una nueva edición de la Saudí Pro League donde su Al-Qadisiya sueña con reventar todos los pronósticos.

Quiñonez y los colombianos que juegan para otras selecciones

Cristhian Mosquera del Arsenal es el último nombre que se debate entre la Tricolor y otra nación, pero ni muchos menos el primero. No son pocos los apellidos que a lo largo de los últimos años y por diferentes motivos, han salido del radar del combinado cafetero. Quiñones en México y el resto de los implicados, pruebas fehacientes del trabajo que queda por realizarse en cuanto a la captación de talento para el futuro.

Mosquera o Quiñones, los últimos colombianos en jugar lejos de la Tricolor: GETTY

Johan Volanthen para Suiza, Jesús Ferreira como centro delantero de USA, Carlos Llamosa también para EEUU en el Mundial del 2002 y ahora Cristhian Mosquera surgen como ejemplos pata entender lo que está en juego. A lo largo de las últimas horas el representante del actual defensor del Arsenal de la Premier League de Inglaterra negó que se hayan dado acercamientos para que elija a Colombia por encima de España.

