Laboratorio chino Sinopharm respondió al informe de las vacunas presentado por Willax

El laboratoriuo chino Sinopharm emitió un comunicado luego del informe que presentaron en canal Willax, donde indicaban que su vacuna contra el Covid-19 eran del 33,3% en el caso de la cepa de Wuhan y 11,5% para la cepa de Beijing.

“Los datos en el reportaje son incompletos, no cuentan con carácter científico y no reflejan de una manera auténtica ni completa el efecto protector de la vacuna. No tienen valor de referencia", indicaron en el comunicado.

Comunicado de Sinopharm CNBG pic.twitter.com/BalGgK0s61 — Embajada de China en el Perú (@ChinaEmbPeru) March 6, 2021

El comunicado fue enviado por la Embajada China en el Perú. “Los parámetros y las metodologías tomadas para los datos en el reportaje no cumplen con los requerimientos del protocolo aprobado ni las normas internacionales. La vacuna inactivada contra el COVID-19 adopta un método internacional multicéntrico, doble ciego y controlado por placebo para evaluar su seguridad y eficacia protectora”, agregaron.

Por parte del Gobierno, la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, señaló que el Estado "defenderá la salud pública y la democracia ante los ataques constantes que tienen el objetivo de desprestigiar la vacunación contra el covid-19".

