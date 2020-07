Loriam Argumedo, la primera dama del béisbol latinoamericano

En los libros de la historia del béisbol latinoamericano el nombre de Loriam Argumedo aparece escrito en letras doradas al ser la primera mujer gerente general que participó en la Serie del Caribe: el torneo que reúne a los equipos campeones de las ligas profesionales que hacen parte de la Confederación del Caribe.

Lleva 25 años moviéndose como pez en el agua en los dugouts del béisbol profesional colombiano. Con una vida dedicada a los deportes, Loriam dialogó de manera exclusiva con Bolavip sobre su experiencia inolvidable en el torneo más importante del béisbol latinoamericano a nivel de equipos y mencionó las claves para mantener saludables a los peloteros en la temporada de 60 juegos en las Grandes Ligas. ¡Diálogo imperdible!

- ¿Cómo empezó su historia en el béisbol?

“Mi tierra (Montería) es de béisbol y crecí viendo este deporte. Estudié tecnología deportiva y después hice un posgrado en preparación física en Cuba. Cuando volví a mi tierra empecé mi carrera profesional con el boxeo y fui preparadora física de Luis ‘Trencito’ Doria para el título interamericano. Después un dueño de un equipo, Vaqueros de Kola Román, de béisbol me hizo la invitación para que fuera el trainer y ahí fueron mis inicios en el béisbol profesional en 1995”.

- ¿Cómo era su trabajo en el dugout a la hora de ser trainner?

“Lo que hace el trainer es que tiene que llegar antes que todo el mundo para trabajar con los peloteros que tienen un tipo de lesión o de molestia o que requieren de un trabajo especial antes de empezar los entrenamientos o partidos. Cuando llega la hora estipulada hacia todo el trabajo de stretching (estiramiento) y acondicionamiento físico para dejarlos listos”.

Loriam junto al equipo Vaqueros, de Montería (cortesía de la entrevistada)

- Trabajó con un referente del béisbol colombiano como Joaquín ‘Jackie’ Gutiérrez, ¿cuéntenos cómo fueron esos momentos?

“Me tocaba trabajar bastante con él porque ya estaba en la etapa final de su carrera y tenía las piernas muy cansadas, muy pesadas. Trabajamos muy duro con estiramientos y masajes para que estuviera listo para el juego. De verdad que es un profesional y un referente para el béisbol en Colombia”.

- Si le dieran a escoger entre trabajar en el dugout o en las oficinas como parte administrativa, ¿con cuál se queda?

“Me la ponen difícil, pero es que yo como gerente general no he dejado de ir al clubhouse, me gusta mucho el contacto con los jugadores. La experiencia de vivir un juego de béisbol desde el dugout, viviendo cada turno al bate que cogen los jugadores, estar ahí y vivir esa pasión no la cambió por nada”.

- ¿Es difícil imponer esa voz de mando en un deporte como el béisbol que se caracteriza por ser masculino?

“Para mí no ha sido difícil por los años que tengo trabajando con los peloteros. Lo único que me pasó fue cuando inicio mi carrera y me presentaron al primer manager con el que iba trabajar, él pensó que yo era la líder de las porristas o algo así . Entonces le dijeron que yo era la trainer y se sorprendió porque imagínate eso fue hace 25 años. Fui la primera mujer trainer en Colombia de un equipo de béisbol profesional.”

- ¿Cómo fue la experiencia de ser la primera mujer gerente general de un equipo en una Serie de Caribe?

“Fue un orgullo inmenso y es tremenda experiencia. De verdad que no lo cambio por nada, fue algo muy motivante y desde todo punto de vista fue una experiencia enriquecedora. Es una experiencia que no sé cómo describirla porque la emoción fue grandísima porque en nuestro primer año quedar campeones y ser los primeros en representar a Colombia en la Serie del Caribe”.

Vaqueros representó a Colombia en la Serie del Caribe 2020 (cortesía de la entrevistada)

- En las Grandes Ligas tendremos una temporada de 60 juegos, ¿cómo analiza la maratón de partidos que se viene?

“Es una temporada atípica. Un jugador profesional a este nivel no se queda quieto en casa, pero no es lo mismo hacer un trabajo individual a tener los lineamientos de un trainer y por mucho que se trabaja la física sola no es lo mismo que ir y tomar una práctica de bateo. Los trainer este año van a tener mucho trabajo”.

- Recomendaciones para tener a plenitud a los jugadores en esta temporada de la MLB

“Esto va a depender del trabajo que se haga previo, durante y posterior al juego. Cuando tu terminas el juego es clave un buen estiramiento, la vuelta a la calma es fundamental y la parte nutricional será importantísima para compensar las calorías que perdiste en el juego”.

- ¿Cómo se define como gerente general?

“Soy ganadora, me gusta ganar y eso no es secreto para nadie. Cuando me meto en un proyecto es con mentalidad ganadora”.

Lee También