En medio de la terrible crisis: Otro jugador se va de Emelec

Emelec vive un momento de crisis que lo tiene lejos de pelear por los primeros lugares del campeonato y con total incertidumbre de una posible pelea por el descenso en 2026. Ahora en medio de todas estas calamidades se confirmó que otro jugador dejó el plantel.

De acuerdo a diferentes reportes, Facundo Castelli no será más jugador de Emelec para el siguiente año. El delantero argentino ya ni estaría en el país para jugar con el ‘Bombillo’. Ante Macará, la fecha anterior, fue expulsado por roja directa y ya con eso no iba a jugar estos encuentros.

Castelli se va de Emelec tras ser el delantero más regular del ‘Bombillo’ en los últimos dos años, pero también con un importante historial de lesiones y de expulsiones. El goleador seguiría teniendo ofertas para jugar en la LigaPro en la siguiente temporada.

Desde Emelec no se ha oficializado esta salida, no obstante, ya el club ve a su cuarto jugador irse de esta manera. Primero se fue Cueva (salida confirmada) y luego dejaron el club jugadores como Alfonso Barco, Alexander González y ahora Facundo Castelli.

Castelli dejará Emelec para 2026. (Foto: Imago)

La mayoría de jugadores de Emelec que se está marchando para la temporada 2026 lo hacen como “libres” pese a tener contrato. ¿El motivo? El club no les ha pagado su salario en los últimos 3 meses y eso, por reglamento FIFA, los habilita a declararse libres.

Las estadísticas de Castelli en esta temporada

En toda la temporada, Facundo Castelli jugó con Emelec un total de 21 partidos entre todas las competencias. El delantero argentino solo marcó 5 goles, y fue expulsado en 2 ocasiones. El goleador argentino apenas sumó en cancha más de 1.500 minutos. Estuvo lesionado gran parte del primer semestre.

¿Hasta cuándo tenía contrato Castelli en Emelec?

Facundo Castelli tenía un contrato en Emelec hasta finales de este 2025. El delantero estaba a préstamo y ahora finalmente no seguirá en el plantel y tendrá un nuevo club en la siguiente temporada. Previo a su paso por Emelec, tuvo una destacada actuación por Delfín.

