¡Última hora! Este será el formato de campeonato para la LigaPro 2026

Este lunes 15 de diciembre de 2025 se terminaron todos los rumores sobre los posibles cambios de formato para la LigaPro 2026. En este año se probó una nueva idea que no gustó a muchos, pero que finalmente terminó ratificado para 2026, solo con un pequeño cambio.

Desde el Consejo de Presidentes de la LigaPro se terminó confirmando que para 2026 el formato del torneo ecuatoriano será idéntico al de 2025 y no se reducirán los puntos que logren los equipos en la “etapa regular”. Manteniendo así una de las variables más discutidas.

Asimismo, desde LigaPro le dieron una mala noticia a otros equipos como Emelec o Delfín, que en este año jugaron en el segundo hexagonal del campeonato, pero quedaron muy cerca del descenso. Para 2026, se jugará con un hexagonal por el campeonato, cuadrangular por el cupo a Sudamericana y un hexagonal por el descenso.

6 equipos en la temporada 2026 terminarán compitiendo por el descenso, siendo esto un cambio gravitacional para varios clubes. Este cambio se da también pensado desde darle más competitividad a los equipos que vayan al cuadrangular por la Sudamericana.

Independiente del Valle se coronó campeón de esta LigaPro. (Foto: Imago)

Se especuló con la posibilidad de reducir los puntos de los equipos a la mitad para la segunda fase del campeonato y que no sea como ahora que IDV llegue con 12 de ventaja. No obstante, esto no se mueve y se mantiene igual para la siguiente temporada.

¿Cuándo comenzará la LigaPro 2026?

El comienzo de la LigaPro para la temporada 2026 ya tiene fecha y finalmente el torneo se realizará el próximo viernes 20 de febrero del siguiente año. Se espera que el calendario se revele en breve, pero se sabe que el primer partido sería entre IDV y Guayaquil City, vigentes monarcas de sus respectivas categorías.

