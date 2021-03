El relator estrella de MLB destruye la cultura deportiva de República Dominicana

“Y no, no, no. Dígale que no a esa pelota”, es la frase insignia del relator estrella de la MLB Ernesto Jerez, quien en esta ocasión decidió alzar la voz en contra de cómo se maneja la cultura deportiva de República Dominicana. El periodista de ESPN incendió las redes sociales.

No es casualidad que la Selección de fútbol Sub-23 de República Dominicas a penas le pudo competir unos minutos a México en el Torneo Preolímpico de la Concacaf para los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Una vez más le dieron la razón a Jerez.

Más allá de la gran cantidad de peloteros que aportan a la MLB, Jerez criticó de manera vehemente la forma en la que se organizan las competiciones deportivas en su país natal. Lo señaló de tener una cultura “limosnera y dependiente”.

Ernesto Jerez acabó a la cultura deportiva de República Dominicana

“El día que en República Dominicana se pueda hacer un torneo exitoso (del deporte que sea) sin tener que dedicárselo a ningún ministro o a un empresario, ese día estaremos avanzando como país. Mientras tanto seguiremos perteneciendo a una cultura limosnera y dependiente”, tuiteo Ernesto Jerez.

Los equipos favoritos de Ernesto Jerez para la Serie Mundial 2021

En el programa ‘Cronometro’, de ESPN, conducido por David Faitelson y José Ramón Fernández, Ernesto Jerez eligió a los New York Yankees y Los Angeles Dodgers como los equipos favoritos para llegar a la Serie Mundial 2021 de la MLB.

