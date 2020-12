El mejor regalo de Navidad: LeBron James confirmó que jugará este 25 a pesar de su lesión

Desde que el calendario de la temporada 2020-21 se hizo oficial, LeBron James fue el primero en mostrar su descontento, ya que se trataba del descanso más corto en la historia de la NBA entre una campaña y otra. Sin embargo, el Rey se preparó de gran manera para poder decir presente y así fue que estuvo en el debut de Los Angeles Lakers ante Los Angeles Clippers.

Los dirigidos por Frank Vogel no tuvieron su mejor partido y fueron superados por un gran Paul George de 33 puntos y un Kawhi Leonard de 26, aunque el perder ese primer encuentro no fue la peor noticia de la noche, sino una posible lesión de LeBron, quien se retiró del Staples Center con evidentes molestias en su tobillo izquierdo.

Luego de la derrota, James declaró en conferencia de prensa que seguramente estaría para Navidad, aunque todo dependía de la evolución de su tobillo con el correr de las horas. Por fortuna de los aficionados de la NBA, el Rey confirmó este 24 que estará presente, a pesar de que los dolores siguen estando.

LeBron James jugará en Navidad

“Estaré listo para partir mañana el día de Navidad. Nunca me he perdido un partido del día de Navidad y no planeo perderme uno mañana”, afirmó LeBron James en diálogo con Dave McMenamin de ESPN. Sin dudas, el Rey estará.

Los Angeles Lakers no la tendrán nada fácil: se enfrentarán a los siempre complicados Dallas Mavericks de Luka Doncic, quienes vienen de caer ante Phoenix Suns 106-102. La Navidad está cada vez más cerca y el Rey ofició de Papá Noel para dar el mejor regalo.

