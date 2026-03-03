La Selección de Ecuador podría tener a dos de sus jugadores en el PSG para la siguiente temporada. Desde Europa informan que otro de los ‘tricolores’ está en negociaciones con el gigante Francés.

El portal FootMercato apunta a que el PSG y Joel Ordóñez ya negocian términos personales para un traspaso en junio. El ecuatoriano ha sido el elegido nada más que para ser el relevo del histórico brasileño Marquinhos.

El central de 21 años sigue destacando en el Club Brujas y es un convocado fijo de Beccacece para el Mundial 2026. El ecuatoriano haría dupla a nivel de clubes y selección con William Pacho.

La llegada de Pacho al PSG significó el sextete para el equipo francés, con el ecuatoriano siendo titular y figura desde su llegada. Al igual que su ex compañero en Independiente del Valle, su traspaso ronda los 40 millones de dólares.

En dos temporadas, Joel Ordóñez ya ganó el triplete de Liga, Copay Supercopa de Bélgica con el Club Brujas. Acumula además más de 110 partidos en solo dos años y medio.

El valor de mercado de Joel Ordóñez

Actualmente, Joel Ordóñez tiene un valor de mercado de 28 millones de euros. No obstante, en caso de mejorar en los siguientes meses y hacer un buen Mundial con Ecuador, el central podría ser vendido por más de 50 millones de euros.

