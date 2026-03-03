La marca de Cristiano Ronaldo que muestra buena parte de la crisis del Real Madrid

Decir que Cristiano Ronaldo sigue siendo noticia en Real Madrid es una novedad tan grande como los malos resultados del equipo en esta fecha. El conjunto blanco viene de caer ante Getafe en una nueva jornada sin puntería que muestra todo lo que supone intentar reemplazar al máximo anotador en la historia de los merengues. Todo hace indicar que por octava campaña consecutiva, no se logrará pasar de los 100 goles en LaLiga. La sombra del 7 pesa.

Para que nos hagamos una idea del impacto del portugués en el Bernabéu, solo hay que mirar los registros colectivos del equipo. Durante 8 de sus 9 temporadas en el Real Madrid, Cristiano Ronaldo colaboró para que el conjunto blanco firmase 100 o más goles de manera consecutiva en LaLiga. Una marca que no ha podido conseguir ninguna delantera desde la marcha de CR7 en junio del año 2018 rumbo a la Juventus. Hablamos de plantillas donde hay tanto Karim Benzema como Gareth Bale, Vinicius, Jude Bellingham o Kylian Mbappé han sido piezas angulares. Todas han fallado y esto pesa más en fechas como las de Getafe que ante los grandes.

La estadística se hace más impresionante cuando vemos que antes de la llegada de Cristiano Ronaldo en 2009, Real Madrid solo había superado en una ocasión el centenar de goles por LaLiga. Durante su ciclo fue una moneda común de un equipo absolutamente avasallador y que poco o nada sufría como lo hace la actual plantilla de Álvaro Arbeloa en encuentros como el del Getafe de anoche. Se habla mucho de posibles herederos del portugués en el estadio Santiago Bernabéu, pero de poco nada sirven las comparaciones si en jornadas marcadas por el calendario como vitales no se consiguen dar pasos al frente en el colectivo.

¿Qué tan cerca estuvo Real Madrid de los 100 goles en LaLiga en estos años? Lo mejor fue la campaña 2023/2024. Ahí los dirigidos por Carlo Ancelotti ganaron el título con 87 gritos sagrados a su favor. Hubo incluso cursos de 63 como en la 2018/2019. En esta temporada, los dirigidos por Álvaro Arbeloa apenas suman 54 y cuando faltan 12 fechas. Pesa la sombra de CR7 y lo hace en un contexto donde sus tantos son extrañados como nunca.

Vinicius, Mbappé, Rodrygo y Bellingham, a un paso de otro año sin 100 goles en LaLiga: GETTY

La casa blanca puede todavía extrañar más a CR7 a finales de campaña. Si no hay triunfo en LaLiga o la Champions, se firmarán por primera vez dos temporadas seguidas sin títulos desde el 2009. No pasó nunca con Cristiano Ronaldo en las filas madridistas, donde lo peor fueron 21 meses entre verano del 2009 y la primavera del 2011. Real Madrid, incluso 8 años más tarde, extraña todavía al hombre de los 450 goles en 438 partidos oficiales.

