Ayrton Preciado tiene nuevo equipo en LigaPro ¿vuelve a un grande?

Tras tres meses sin equipo, Ayrton Preciado regresará al fútbol ecuatoriano para el 2026. Hubo rumores de Barcelona y Emelec pero el extremo nacional irá a otro campeón.

Según el periodista Pepe Mera de Quito, Ayrton Preciado es nuevo jugador del Aucas para el 2026. Esto marca su regreso al fútbol ecuatoriano tras cuatro años, dónde tuvo un breve paso por Guayaquil City.

Preciado volverá a Aucas luego de casi doce años, el extremo ecuatoriano jugó en el 2015 y 2016 con los ‘Orientales’ antes de su paso por Emelec. En ese entonces anotó 12 goles, 17 asistencias en 59 partidos.

En Aldosívi fue parte del plantel que salvó la categoría en las últimas jornadas y pese a tener cierta continuidad no fue renovado. A los 31 años regresará al fútbol ecuatoriano.

En Emeleclo pedían como refuerzo sin embargo ante la cantidad de varios fichajes en la zona ofensiva, la directiva sondeó otras opciones.Además Preciado tiene una larga seguidilla de lesiones.

Los refuerzos de Emelec para el 2026

Para la siguiente temporada, Emelec ya confirmó como sus nuevos jugadores a Estalin Segura, Víctor Griffith, Luca Klimowicz, Francisco Pizzini, Gonzalo Napoli, Ariel Mina y Aníbal Leguizamón, Ignacio Guerrico, Luca Klimowicz, Miller Bolaños

Ayrton Preciado – Aucas.

