Así quedó la tabla de posiciones de la LigaPro tras la fecha 2

La fecha 2 de la LigaPro se jugó en su totalidad y hay un líder indiscutible de la tabla de posiciones con solo un partido pendiente.

Por Gustavo Dávila

La fecha 2 de la LigaPro se completó con el partido entre Independiente del Valle y el Manta FC en la misma ciudad. Los ‘Rayados’ ganaron y quedaron líderes del torneo.

Con seis puntos de seis posibles, el campeón está primero, le siguen Macará, Delfín y Libertad con 4 puntos. Barcelona y Liga de Quito quedaron con solo 3 puntos tras perder en esta fecha.

Emelec empató y con su sanción de -3 y tras no jugar la primera fecha, queda al fondo de la tabla con -2. El siguiente encuentro será el Clásico del Astillero el día sábado.

Barcelona, Deportivo Cuenca y Libertad seguirán jugando la LigaPro pero ahora tendrán que tomar en cuenta en el calendario los partidos por Libertadores y Sudamericana respectivamente.

Aucas, Leones del Norte y Mushuc Runa solo tienen empates en dos jornadas. Los equipos ecuatorianos tendrán actividad en fases previas de Copa Libertadores y Sudamericana.

Así se jugará la fecha 3

  • Delfín vs. Guayaquil City
  • Independiente del Valle vs. Mushuc Runa
  • Aucas vs. Deportivo Cuenca
  • Macará vs. Técnico Universitario
  • Orense vs. Manta
  • Barcelona vs. Emelec
  • Libertad vs. Liga de Quito
  • U. Católica vs. Leones del Norte
En resumen

  • Independiente del Valle lidera la LigaPro con seis puntos tras vencer al Manta FC.
  • Emelec ocupa el último lugar con -2 puntos previo al Clásico del Astillero el sábado.
  • Barcelona, Deportivo Cuenca y Libertad alternarán el torneo local con copas de Conmebol.
Gustavo Dávila
Gustavo Dávila
