Así quedó la tabla de posiciones de la LigaPro tras la fecha 2

La fecha 2 de la LigaPro se completó con el partido entre Independiente del Valle y el Manta FC en la misma ciudad. Los ‘Rayados’ ganaron y quedaron líderes del torneo.

Con seis puntos de seis posibles, el campeón está primero, le siguen Macará, Delfín y Libertad con 4 puntos. Barcelona y Liga de Quito quedaron con solo 3 puntos tras perder en esta fecha.

Emelec empató y con su sanción de -3 y tras no jugar la primera fecha, queda al fondo de la tabla con -2. El siguiente encuentro será el Clásico del Astillero el día sábado.

Barcelona, Deportivo Cuenca y Libertad seguirán jugando la LigaPro pero ahora tendrán que tomar en cuenta en el calendario los partidos por Libertadores y Sudamericana respectivamente.

Aucas, Leones del Norte y Mushuc Runa solo tienen empates en dos jornadas. Los equipos ecuatorianos tendrán actividad en fases previas de Copa Libertadores y Sudamericana.

Así se jugará la fecha 3

Delfín vs. Guayaquil City

Independiente del Valle vs. Mushuc Runa

Aucas vs. Deportivo Cuenca

Macará vs. Técnico Universitario

Orense vs. Manta

Barcelona vs. Emelec

Libertad vs. Liga de Quito

U. Católica vs. Leones del Norte

