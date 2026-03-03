Así quedó la tabla de posiciones de la LigaPro tras la fecha 2

La fecha 2 de la LigaPro se completó con el partido entre Independiente del Valle y el Manta FC en la misma ciudad. Los ‘Rayados’ ganaron y quedaron líderes del torneo.
Con seis puntos de seis posibles, el campeón está primero, le siguen Macará, Delfín y Libertad con 4 puntos. Barcelona y Liga de Quito quedaron con solo 3 puntos tras perder en esta fecha.
Emelec empató y con su sanción de -3 y tras no jugar la primera fecha, queda al fondo de la tabla con -2. El siguiente encuentro será el Clásico del Astillero el día sábado.
Barcelona, Deportivo Cuenca y Libertad seguirán jugando la LigaPro pero ahora tendrán que tomar en cuenta en el calendario los partidos por Libertadores y Sudamericana respectivamente.
Aucas, Leones del Norte y Mushuc Runa solo tienen empates en dos jornadas. Los equipos ecuatorianos tendrán actividad en fases previas de Copa Libertadores y Sudamericana.
Así se jugará la fecha 3
- Delfín vs. Guayaquil City
- Independiente del Valle vs. Mushuc Runa
- Aucas vs. Deportivo Cuenca
- Macará vs. Técnico Universitario
- Orense vs. Manta
- Barcelona vs. Emelec
- Libertad vs. Liga de Quito
- U. Católica vs. Leones del Norte
