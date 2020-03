Ojalá que tenga razón: Bill Gates aseguró cuánto va a durar el coronavirus

En el mundo entero prácticamente no se habla de otra cosa que del coronavirus. Es que la pandemia ya dijo presente en casi todos los países del globo terráqueo.

En ese contexto, todos opinan y brindan sus pronósticos. Uno de ellos fue Bill Gates, reconocido empresario multimillonario confundador de Microsoft.

El estadounidense de 64 años de edad utilizó el evento 'Ask Me Anything' para dar su opinión sobre cuánto dudará el coronavirus si se hacen las cosas bien, entre otras cosas.

"Si un país hace un buen trabajo con las pruebas y el 'cierre', entonces dentro de 6-10 semanas deberían ver muy pocos casos y poder volver a abrir", manifestó.

"Una gran cosa es seguir el enfoque de 'cierre' en su comunidad para que la tasa de infección disminuya drásticamente a fin de que podamos volver a la normalidad lo antes posible. Necesitamos mantener la calma a pesar de que esto sea una situación sin precedentes", profundizó.

Cabe destacar que la fundación de Bill Gates se ha comprometido a aportar hasta 100 millones de dólares para colaborar con la respuesta global al COVID-19.

