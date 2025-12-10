OFICIAL: El Nacional desciende a la Serie B del fútbol ecuatoriano

Este miércoles 10 de diciembre de 2025 se confirmó que El Nacional perdió la categoría en el fútbol ecuatoriano. El equipo militar fue sancionado por la FEF, tras no cumplir con 3 pagos de deudas y eso terminó originando su descenso en la mesa.

¿El Nacional apelará la decisión del descenso?

Desde El Nacional se comunicó que no se apelará la decisión de la FEF. Por lo cual, el equipo militar oficialmente está descendido en la Serie B y no ocupará ningún recurso legal para evitar este irremediable castigo para su historia. El próximo año buscarán ascender.

Con este descenso, El Nacional vuelve a la Serie B por segunda vez en menos de 5 años. No obstante, a diferencia de lo ocurrido en 2020, este duele mucho más a los aficionados, porque no fue en cancha, sino más bien se trató de un castigo administrativo a la mala dirigencia.

El comunicado de El Nacional. (Foto: @elnacionalec)

En este contexto, El Nacional también envió un comunicado revelando que ahora se enfocarán en la reestructuración administrativa urgente que necesita el club. El ‘Bi-Tri’ apenas en el 2024 estaba levantando un título cuando se coronaba campeón de la Copa Ecuador.

Ahora la LigaPro confirmaría los siguientes pasos a tomar en las próximas horas y cómo quedan los ascensos y descensos del fútbol ecuatoriano. Los hinchas en redes sociales están pidiendo la renuncia del presidente, Marcos Pazos, quien asumió en 2024.

La tabla de posiciones de la LigaPro

Con este descenso administrativo, a El Nacional solo le queda jugar sus partidos del segundo hexagonal de la tabla de posiciones, aunque eso no cambiará nada en su futuro inmediato de estar en la serie B.

