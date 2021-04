Rafael López Aliaga pidió disculpas a Mónica Delta

Rafael López Aliaga, candidato a la presidencia del Perú por el partido Renovación Popular, pidió perdón por sus comentarios contra la periodista Mónica Delta horas antes del debate realizado por el Jurado Nacional de Elecciones.

“Tengo un comentario que realmente fue malo y me rectifico. He pedido disculpas públicas a Mónica Delta. Respeto mucho a Mónica, he ido a su programa dos veces”, indicó el candidato en entrevista a RPP.

Entre otras de las declaraciones de López Aliaga, volvió a ser crítico con el expresidente Martín Vizcarra, a quien acusó de ser el resposanble de todas las muertes a causa del coronavirus.

“En octubre, Perú pudo traer Pfizer y tener vacuna en diciembre. Yo sí le echo la culpa a Vizcarra de todas las muertes, que son miles, gente muy próxima”.

