Shaquille O'Neal reveló el increíble motivo por el cuál ganó cuatro campeonatos

Shaquille O'Neal es considerado el jugador más dominante de la historia por la forma en la que abusaba físicamente de todos sus rivales. Era más fuerte, más ágil, más atlético y más talentoso que el resto de los jugadores en cancha. Sin embargo, según él, no fue hasta que empezó a practicar artes marciales mixtas que pudo dar un salto de calidad.

"Las artes marciales mixtas son la razón por la cuál me convertí en campeón. Siempre practicaba baloncesto y no era suficiente. Porque cuando jugaba baloncesto, era algo más como lucha libre. Así que cuando entrené MMA con mi amigo Jon Burke en Orlando, regresé en la mejor forma física de mi vida. Eso fue en el 2000. Gané y dominé", confesó Shaq a Ariel Helwani de ESPN.

Kobe Bryant y Shaquille O'Neal - Getty

Asimismo, el centro prosiguió explicando su teoría para demostrar la correlación entre su práctica y su naturaleza ganadora. De acuerdo con O'Neal, cada vez que entrenó de esta manera terminó celebrando un título al final de la campaña, por más increíble que esto pareciera.

"A decir verdad, yo soy una criatura de hábitos. Lo hice de nuevo y gané un segundo campeonato. Volví a hacerlo y gané mi tercer campeonato. Me puse lindo, me alejé de esto, y perdí. Me traspasaron a Miami, lo hice de nuevo y gané mi cuarto campeonato", concluyó el miembro del Salón de la Fama.

Es impresionante pensar en qué pudo haber sido de la carrera de Shaq si se hubiera mantenido entrenando de esta manera. Quizás hubiera podido cumplir la profecía de aquellos que consideraron que terminaría convirtiéndose en el mejor jugador de la historia, incluso por encima de Michael Jordan.

Lee También