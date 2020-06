¿Se desarman los Nets? Un jugador estelar tiene coronavirus y dudan que regrese

Las noticias que siguen llegando en los Brooklyn Nets son negativas luego que se confirmará que uno de sus jugadores dio positivo para coronavirus y ponen en duda su presencia en el complejo de Disney, en Orlando, para reanudar la temporada 2019/20 de la NBA.

A la ausencia de Kevin Durant, que continúa su recuperación de la lesión que tuvo en el talón de Aquiles y descartó volver a jugar en esta campaña, y la decisión voluntaria de Wilson Chandler de no participar en la ‘burbuja’, se suma el caso positivo de coronavirus de Spencer Dinwiddie.

Spencer Dinwiddie, base de los Nets (Getty Images)

“Originalmente, se suponía que éramos uno de los equipos que entrarían temprano en la burbuja de Orlando, pero el campamento de entrenamiento volvió a Nueva York y, lamentablemente, ahora soy positivo. Dado que he experimentado síntomas, como fiebre y opresión en el pecho, no está claro si podré participar o no en Orlando”, le señaló Dinwiddie a Shams Charania, de The Athletic.

El base los Nets venía siendo una de las revelaciones del equipo al participar en los 64 partidos que se habían disputado de la temporada y liderar la franquicia de Brooklyn en cuanto a puntos anotados por juego con 20.6. Además, también promedió 6.8 asistencias.

Si se llega a confirmar la baja de Spencer Dinwiddie en la reanudación de la temporada, los Brooklyn Nets pasarían a ser el equipo con más ausencias para la ‘burbuja’ de Orlando: Kyrie Irving, Durant, Chandler y el mencionado Dinwiddie.

