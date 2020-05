Video: el día que LeBron James ‘trabajó’ repartiendo pizzas

Como parte de una campaña publicitaria de la compañía de la cual es socio inversionista, ‘Blaze Pizza’, LeBron James protagonizó una divertida estrategia de marketing en la que se puso el traje de repartidor de pizzas y empezó a regarlas por las calles como si nada.

‘Blaze Pizza’ llegó a ser catalogada como la cadena de restaurantes norteamericanos con el crecimiento más rápido y con la llegada en su momento de El Rey empezaron abrir más de 200 franquicias por ese entonces.

LeBron James. Foto: Gettyimages.

Pero no había que conformarse así que porque no aprovechar la popularidad de LeBron para atraer a más clientes. James se puso el uniforme de ‘Ron’ y salio a las calles a regalar pizzas dando a conocer la empresa. Algunos no creían que fuera el jugador de la NBA, aunque otros pasaron de largo sin prestarle atención.

Para el año 2012, LeBron se convirtió en inversor de la cadena de restaurantes obteniendo un 10 por ciento de las acciones y al día de hoy lo más probable es que haya crecido su participación en la exitosa empresa de comidas rápidas de Norteamérica.

‘Blaze Pizza’ cuando inicio solo contaba con dos sucursales en el sur de California y bajo el concepto de tener las pizzas rápidas, asequibles y de alta calidad, lograron un gran crecimiento.

